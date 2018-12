'Du khách Anh xin lỗi gia đình trước khi leo Fansipan' nóng trên Vitalk

'Đừng chết ở Fansipan'

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Côn đồ Phú Thọ truy sát người vì lời chỉ điểm; nhiều người Việt đang coi thường mạng sống của mình; cướp xông vào nhà giật iPad trên tay bé gái ở Sài Gòn; cỗ máy khủng nhất thế giới làm việc...

1. Du khách Anh xin lỗi gia đình trước khi leo Fansipan: Dự cảm không hay về hành trình?

Trước khi xảy ra tai nạn, Aiden Webb đã chia sẻ trên trang cá nhân lời xin lỗi với tất cả mọi người. Điều này khiến nhiều người băn khoăn: Có phải “phượt thủ” người Anh đã dự cảm không hay về chuyến đi nhưng vẫn lên đường? > Xem chi tiết

Aiden đã đăng dòng trạng thái trên Facebook.

2. Côn đồ Phú Thọ truy sát người vì lời chỉ điểm: Phải chăng đã có thù oán từ trước?

Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ chém nhau tại phường Trường Thịnh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú thọ) chiếc ôtô của Nhật bị cháy. Linh nói với Nhật rằng Thu có liên quan. Tức giận vì bị chỉ điểm, ngày 7/6, Thu gọi đồng bọn mang hung khí vào nhà Nhật chém Linh cùng nhiều người khác. Hành động của Thu và đồng bọn khiến nhiều người cho rằng hai nhóm đã có thù oán từ trước, lời "chỉ điểm" là cái cớ để hai bên triệt hạ nhau? > Xem chi tiết

Hai nghi can chính trong vụ truy sát đang bị tạm giữ.

3. Nhiều người Việt đang coi thường mạng sống của mình?

Đa số người Việt khi đi xe khách không có thói quen thắt dây an toàn, mặc áo phao khi đi tàu. Nếu ai sử dụng trang thiết bị an toàn thì họ sẽ bị lạc lõng với người xung quanh. Bài viết do một Facebooker chia sẻ về những điều “lạ lùng” của người Việt đang nhận được nhiều chú ý của cộng đồng. > Xem chi tiết

Nhiều người lạ lẫm khi mặc áo phao đi phà, tàu.

4. Cướp xông vào nhà giật iPad trên tay bé gái ở Sài Gòn: Cộng đồng kêu gọi cảnh giác

Bé gái ngồi chơi trong nhà bất ngờ bị tên cướp bịt khẩu trang đi vào giật mất chiếc iPad đang cầm trên tay. Vụ việc xảy ra mới đây tại một gia đình trên đường Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình, TP HCM). Các bậc phụ huynh cần cảnh giác khi để con ngồi chơi một mình. > Xem video

Ảnh cắt từ clip.

5. Honda Winner vừa ra mắt đã đội giá cả chục triệu: Chiêu trò quen thuộc móc túi người mua

Chiếc xe côn tay mới nhất của Honda Winner 150 đã bán ra thị trường hôm 8/6. Tuy nhiên ngay trong ngày đầu, giá bán xe Honda Winner 150 đã tăng cao so với đề xuất. Nhiều người dùng khuyên nhau không nên mua xe tại thời điểm này, kiên quyết nói không với "làm giá". > Xem chi tiết

Honda Winner trong ngày đầu ra mắt tại các đại lý.

6. Yokohama FC khiến fan Việt giận dữ khi không để Tuấn Anh ra sân nhưng vẫn tổ chức giao lưu với khán giả

Trong trận đấu với CLB Mito Hollyhock chiều 8/6, Tuấn Anh không được ra sân như lời quảng cáo của Yokohama FC. Sau trận đấu, ban lãnh đạo Yokohama FC mời Tuấn Anh xuống sân giao lưu với các CĐV Việt Nam đã đến theo dõi trận đấu. Song, việc Tuấn Anh không được ra sân trước đó đã khiến các fan Việt tức giận. Nhiều người đã truy cập vào trang Facebook của CLB này để phản đối, thậm chí đòi tẩy chay. > Xem chi tiết

Nhiều người đã truy cập vào trang Facebook của CLB okohama FC phản đối.

7. Công Vinh khẳng định 'càng bị fan cay nghiệt, càng thêm yêu bóng đá': Bản lĩnh của 'người anh cả' bóng đá Việt Nam

Mới đây, Công Vinh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân:"... Dù khán giả họ có càng cay nghiệt đến mức nào thì tôi lại càng yêu đậm sâu cái nghề mà tôi đánh đổi từng giọt mồ hôi suốt một thời tuổi trẻ...". Thái độ của Công Vinh đang nhận được nhiều sự đồng cảm và động viên từ phía người hâm mộ. > Xem chi tiết

Lê Công Vinh tiết lộ anh sẽ giải nghệ sau khi kết thúc kỳ AFF Suzuki Cup 2016.

8. Em gái Jennifer Phạm được khen đẹp không kém gì chị Hoa hậu

Sau khi xem những hình ảnh mới được tiết lộ của Jacqueline Phạm - em gái Hoa hậu Jennifer Phạm, nhiều người khen nhan sắc hai chị em và ví họ như "Thúy Kiều - Thúy Vân" thời hiện đại. > Xem chi tiết

Nhan sắc xinh đẹp của em gái Jennifer Phạm không thua kém gì chị.

9. Nhiều người bất ngờ với hình ảnh của Kỳ Hân thuở chưa phẫu thuật thẩm mỹ



Năm 2012, khi mới 17 tuổi, Kỳ Hân từ quê nhà Sóc Trăng lên TP HCM lập nghiệp. Lúc này, nhan sắc của chân dài không có gì nổi bật vì hàm răng cô khấp khểnh không đều, sống mũi tẹt lại chưa biết cách ăn mặc và trang điểm phù hợp. Đến cuối năm 2013, Kỳ Hân "tút tát" lại nhan sắc để trông quyến rũ hơn. Từ đấy đến nay, sự lột xác của Kỳ Hân khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn lại những hình ảnh trước khi phẫu thuật. > Xem chi tiết

Những hình ảnh của chân dài 1995 thuở còn "hai lúa".

10. Tuấn Hưng và Phan Anh được nhiều người ủng hộ khi về Quảng Bình trao 800 triệu đồng cho ngư dân



Sau lần quyên góp 300 triệu đồng giúp ngư dân Hà Tĩnh, ca sĩ Tuấn Hưng cùng đồng nghiệp tiếp tục kêu gọi giúp đỡ ngư dân tỉnh Quảng Bình. Tại đây, MC Phan Anh và nam ca sĩ phấn khởi thông báo với bà con số tiền quyên góp được lần này là 800 triệu đồng. Hành động của Tuấn Hưng và MC Phan Anh được nhiều người ủng hộ và dành nhiều thiện cảm. > Xem chi tiết

Tuấn Hưng và Phan Anh khi về Quảng Bình trao 800 triệu đồng cho ngư dân.

11. Cận cảnh những chiếc xe và máy móc 'khủng' nhất thế giới làm việc gây sốt

Một thành viên trên mạng XH vừa chia sẻ video quay cảnh làm việc của những cỗ máy khổng lồ trên thế giới thu hút sự chú ý của cộng đồng. > Xem video

Ảnh cắt từ video.

>>Xem thêm: Học sinh Nhật ấp trứng gà thành công mà không cần vỏ

Anh Tài tổng hợp



Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.