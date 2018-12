'Đội trưởng công an phải giải trình ảnh khai trương động lắc' nóng trên Vitalk

‘15 chuyến xe tải chở 300 dân chơi khỏi quán karaoke bị đột kích’ nóng trên Vitalk

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Thanh niên cướp 60.000 đồng của bà bán vé số bị khởi tố; nước mắt ân hận của thiếu phụ thuê người chặt tay, chân; thầy giáo phạm tội bị chung thân quỳ lạy mẹ trong trại giam...

1. Đội trưởng công an gây tranh cãi khi xuất hiện trong ảnh khai trương 'động lắc' Long Quy

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa yêu cầu ông Nguyễn Phi Trường - Đội trưởng đội điều tra tội phạm về ma túy của huyện, làm báo cáo giải trình về thông tin cho rằng ông này là chủ quán karaoke Long Quy tại xã Nam Sơn (huyện An Dương). Năm 2015, ông Trường chụp ảnh cùng khách trong ngày khai trương quán karaoke Long Quy. Những hình ảnh sau đó được một công ty quảng cáo đăng lại và cho rằng ông Trường là chủ quán này. Quán karaoke Long Quy bị ví là "động lắc" sau bị công an đột kích ngày 31/8 và phát hiện 44 người dương tính với ma tuý. > Xem chi tiết

Ông Trường chụp ảnh cùng khách trong ngày khai trương quán Long Quy. Ảnh: Tiền Phong.

2. Thanh niên cướp 60.000 đồng của bà bán vé số bị khởi tố: Liệu có oan ức?

Tối 8/8, Phan Văn Đạt (18 tuổi, ngụ xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) mang khúc cây đến nhà bà bán vé số Trần Thị Kim Anh (67 tuổi, ngụ ấp Rạch Đôi, xã Tân Quới Trung) đánh và cướp 60.000 đồng, để chơi game. Hành vi của Đạt bị công an phát hiện, nên bắt giữ và khởi tố. Có ý kiến cho rằng chỉ 60.000 đồng mà khởi tố thì không đáng, nhưng có nhiều người khẳng định đây là hành vi côn đồ, cần xử lý nghiêm. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

3. Nước mắt ân hận của người đàn bà thuê người chặt chân, tay: Quá muộn màng

Chỉ vì một phút quẫn trí, Lan (Hà Nội) đã thuê người chặt tay chân mình để trục lợi tiền bảo hiểm. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má người phụ nữ này được cộng đồng cho rằng đó là cái giá quá đắt. > Xem chi tiết

Thiếu phụ khóc ân hận vì đã thuê người chặt tay, chân.

4. Thầy giáo bị kết án chung thân vì buôn ma túy quỳ lạy mẹ giữa trại giam: Có làm lại được cuộc đời?

Năm 2006, Nguyễn Chính Biên, khi đó là thầy giáo dạy Văn ở một trường cấp 2 tại Bắc Ninh bị kết án chung thân, vì vận chuyển 12 bánh ma túy. Trong một lần mẹ vào thăm, Biên đã quỳ lạy bà ba cái xin tha thứ. Phải chăng lúc đó Biên đã hối hận vì lỗi lầm của mình? Tuy nhiên, sự hối hận đó đã quá muộn? > Xem chi tiết

Phạm nhân Nguyễn Chính Biên và những bức thư gửi về nhà. Ảnh: CAND.

5. 'Dựng kịch' mất 200 triệu đồng trong tài khoản để đổ lỗi ngân hàng: Màn kịch non tay

Ngày 2/9, Phan Thành Biên (23 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến phòng giao dịch của một ngân hàng tại TP Hà Nội trình báo về việc tài khoản bị kẻ gian đột nhập, chuyển tiền đi nhiều lần với tổng số tiền 200 triệu đồng. Sau khi xác minh, cán bộ ngân hàng nhận thấy đúng là có nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số 200 triệu đồng, nhưng nó được thực hiện qua điện thoại của Biên. Thấy khách hàng phản ánh sai sự thật, ngân hàng đã trình báo Công an TP Hà Nội. > Xem chi tiết

