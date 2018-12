Xe Audi lùi hất tung cô gái vào bụi cây: Do nhầm ga và phanh

Chiều 14/11 trên đường An Dương Vương (TP Lào Cai), nữ tài xế lái chiếc Mazda CX5 màu trắng lùi xe mất kiểm soát đã quệt vào người bán hàng rong và một ôtô đỗ bên đường. Sau đó, chiếc xe này lao qua lan can cầu rồi rơi xuống bờ kè sông Hồng, lật ngửa. May mắn, không có thiệt hại về người, xe bị hư hỏng nặng.

Theo bạn, nữ tài xế đã mắc lỗi gì dẫn tới việc lùi xe mất kiểm soát?

Cô gái lùi ôtô lao xuống bờ kè sông Hồng: Lỗi do đâu? Video: Facebook Phuc Truong

Trang Thảo

