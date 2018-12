Chị em nên giằng co chống trả cướp hay để của đi thay người?

5 video cướp giật ở Sài Gòn đang rúng động cộng đồng

Chị Lê Thị Bích Tuyền (Đồng Tháp) bị cướp sáng 27/6 ở quận 1 (TP HCM), té xuống đường rồi tử vong vì cố giằng giật lại túi xách. Câu chuyện khiến cộng đồng xót thương, phẫn nộ và gây ra nhiều tranh luận. Nhiều người cho rằng phụ nữ chân yếu tay mềm nếu bị cướp thì nên để của đi thay người chứ đừng giằng co chống trả mà phải chịu cảnh thương tâm này. > Xem chi tiết

Dưới đây là 4 trường hợp mà camera an ninh quay lại được cảnh các cô gái giằng co chống trả cướp, rất may là không nguy hiển đến tính mạng.

Cô gái chống chọi tên cướp iPhone 6 dù bị kề dao vào cổ

"Cướp! Cướp!", cô gái hét lên khi bị tên cướp kề dao nhọn vào cổ, quật ngã xuống nền nhà để giật chiếc iPhone 6. Nạn nhân vùng dậy đuổi theo kéo ngã xe máy của chúng xuống đường và tiếp tục hô cướp. Người dân trong ngõ ùa ra truy đuổi, hai tên cướp vứt xe máy cuống cuồng bỏ chạy. Vụ việc xảy ra ngày 17/5 tại một nhà dân trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM).

Cô gái giật lại túi xách từ tên cướp dù bị kéo lê giữa đường

Dù bị tên cướp chạy xe tay ga từ phía sau áp sát người giật mạnh chiếc túi, nhưng cô gái vẫn không buông tay khỏi tài sản của mình. Sau cú giật bất thành, tên cướp rồ ga tẩu thoát. Vụ việc xảy ra trên đường Bàu Cát (quận Tân Bình, TP HCM).

Tên cướp tát cô gái bất tỉnh để trộm laptop

Tên cướp mặc áo thun đen giả vờ làm khách mua hàng vào shop thời trang. Hắn bất ngờ tát thẳng vào mặt cô gái, bịt miệng và kéo vào phòng thay đồ, liên tục đánh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, hắn vội vàng lấy laptop trên quầy thu ngân bỏ vào một chiếc túi và nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc xảy ra ngày 5/2 tại một shop thời trang trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP HCM).

Hình ảnh vụ cướp được camera an ninh ghi lại.

Cô gái giằng co với tên cướp vì bị giật túi xách

Cô gái đang đi bộ trên đường thì bị hai tên cướp đi xe máy giật túi xách. Vì cương quyết giữ lại chiếc túi xách, nạn nhân đã bị bọn cướp kéo lê trên đường.

Cô gái giành lại túi xách bị 2 tên cướp kéo lê trên đường.

6 video cướp giật ở Sài Gòn gây sốc cộng đồng Hai tên cướp rình giật iPhone 6 suốt 20 phút, ngồi trong nhà bị cướp giật dây chuyền vàng... và nhiều vụ cướp khác.

