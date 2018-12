Bị đánh nhập viện vì kề dao cổ bạn gái lôi đi trên phố

Cô gái la hét, đập kính Mercedes gây náo loạn đường Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 12/6, tại hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. "Gọi công an đi! Gọi công an đi!", một người dân hô lớn khi thấy cô gái đang bị người đàn ông dùng dao khống chế lôi dọc trên phố. Khi đến hồ Đền Lừ, nhiều người đi đường bất bình đã xông vào đánh người đàn ông này tới tấp, khiến anh ta nằm gục xuống đất. "Thôi! Thôi! Để công an đến giải quyết", một người dân can ngăn đám đông mới dừng đánh. Ngay sau đó, anh ta được đưa đến bệnh viện cấp cứu. > Xem video

Thanh niên kề dao vào cổ bạn gái lôi dọc hồ Đền Lừ.

Người đàn ông khống chế cô gái bị người dân đánh hội đồng.

Trần Hưng

