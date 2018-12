'Á khôi bán dâm 100 triệu để giữ thương hiệu VIP' nóng trên mạng XH

'Bán dâm 20 triệu mỗi tháng nhờ đăng ảnh mát mẻ' nóng trên mạng XH

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Ủy ban xã đóng kín cửa đi ăn cưới trong giờ hành chính, siêu mẫu Võ Hoàng Yến ngã dúi dụi trong show thời trang của Đỗ Mạnh Cường; cơ sở sản xuất trộn axit vào dấm...

1. Đường dây 'Á khôi bán dâm' chỉ đi khách sạn sang trọng để 'giữ thương hiệu VIP': Môi giới sextour nghìn đôla

Có một nguyên tắc được đưa ra trong đường dây mại dâm của Phạm Thị Thanh Huyền (28 tuổi, Phú Thọ) là chỉ tiếp khách tại các khách sạn cao cấp, biệt thự sang trọng ở các khu nghỉ mát, resort… để giữ "thương hiệu" mại dâm VIP. Huyền rất ít khi giao dịch trực tiếp với khách hàng, mọi liên lạc đều thực hiện qua mạng xã hội.3 gái mại dâm trẻ trung, xinh đẹp này đều là người mẫu và có một á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp. Khi khách hàng là những đại gia, công tử có nhu cầu, thông qua facebook Huyền sẽ chuyển ảnh gái bán dâm để chọn và nếu ưng ý khách sẽ thỏa thuận giá với người môi giới từ 1.000 USD mỗi lần “tàu nhanh” và từ 2.000 - 4.000 USD (gần 100 triệu đồng) nếu qua đêm tại khách sạn. > Xem chi tiết

2. Bổ nhiệm thần tốc phó vụ trưởng 26 tuổi chưa làm việc ngày nào do nóng ruột gây tranh cãi

Liên quan việc "bổ nhiệm cán bộ kỳ lạ" ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đối với phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Vũ Minh Hoàng, chiều 9/12, ông Nguyễn Phong Quang - nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phân trần: "Vì công việc, vì sự phát triển chung của ĐBSCL nên tôi có nóng ruột trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm chứ không tư túi gì". Ông Phong cũng khẳng định việc trong một ngày có đến hai văn bản trùng nhau "là do lỗi kỹ thuật". Những chia sẻ này đang gây tranh luận trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Ông Vũ Minh Hoàng (trái) trong buổi tiếp xúc giữa doanh nghiệp Cần Thơ và Nhật Bản tại quốc gia này.

3. Vụ trưởng không biết vụ phó là ai: Bổ nhiệm tùy tiện?

Chiều 9/12, ông Trần Hữu Hiệp - ủy viên chuyên trách, vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết sở dĩ ông biết cơ quan mình có vụ phó Vụ Kinh tế tên Vũ Minh Hoàng là nhờ "lên mạng xem tin tức", chứ "không biết và cũng không được lãnh đạo cơ quan hỏi ý kiến khi bổ nhiệm ông Hoàng”. Tiết lộ này khiến nhiều người thắc mắc về cách bổ nhiệm cán bộ. > Xem chi tiết

Ông Vũ Minh Hoàng (phải).

4. Ủy ban xã đi ăn cưới trong giờ hành chính: Không xử lý nghiêm, khó mong chấm dứt

Khoảng 15h ngày 9/12, toàn bộ lãnh đạo lẫn nhân viên của UBND xã Vĩnh Lại (Phú Thọ) đã rời cơ quan đi ăn cưới khiến người dân bất bình. Bí thư xã Vĩnh Lại thừa nhận vào thời gian trên các cán bộ địa phương đã nghỉ làm để đi dự đám cưới đồng chí trưởng công an xã. Sự việc khiến nhiều người bức xúc. Có ý kiến cho rằng nếu không có hình thức xử lý nghiêm, sẽ khó ngăn chặn những trường hợp tương tự tiếp diễn. > Xem chi tiết

Toàn bộ các phòng ở tầng một của UBND xã Vĩnh Lại đều đóng cửa.

5. Nhiều phụ nữ kéo áo che mặt vì bị bắt khi trốn chồng đi đánh bạc: Do xấu hổ?

Nghiện cờ bạc, nhiều phụ nữ trốn chồng, con đến sòng bài tại một chung cư ở quận 5 (TP HCM) để sát phạt. Khi công an ập vào bắt quả tang, những người này lập tức kéo áo lên che mặt. Hành động này nhận nhiều bình luận từ cộng đồng. "Nếu biết xẩu hổ, tại sao còn trốn chồng, con đi đánh bạc" một thành viên trên mạng xã hội bình luận. > Xem chi tiết

Các quý bà che mặt khi bị bắt quả tang đánh bạc.

6. Cơ sở sản xuất trộn axit vào dấm: Hình thức xử phạt nào đủ tính răn đe?



Ngày 9/12, cảnh sát Môi trường TP Hà Nội kiểm tra và phát hiện một cơ sở sản xuất ở phố Phú Viên (Hà Nội) pha trộm dấm gạo với hóa chất công nghiệp. Mỗi ngày họ sản xuất ra khoảng 800 lít hỗn hợp. Nhiều người đặt câu hỏi phải áp dụng hình phạt nào mới giảm được những cơ sở sản xuất thực phẩm độc hại kiểu này. > Xem video

Hiện trường nơi sản xuất dấm gạo pha trộn với hóa chất công nghiệp.

7. Nhiều website giả bán vé tàu Tết Đinh Dậu: Người dân nên cảnh giác

Hiện nay, trên mạng xuất hiện một số website bán vé tàu hỏa có giá đắt gấp 4, 5 lần so với giá của ngành đường sắt. Những hành khách đặt mua vé qua các website giả mạo này đều không hợp lệ và sẽ không được lên tàu. Vì thế, người dân nên cảnh giác khi đi mua vé. > Xem chi tiết

Một website bán vé tàu Tết Đinh Dậu giả.

8. Thí sinh 'Cười xuyên Việt' suýt chết vì tuột tay, xoay người 40 vòng trên không: Liều lĩnh khi không có sự hỗ trợ của thiết bị an toàn



Trong lúc thực hiện phần thi của mình ở tập 5 Cười xuyên Việt phát sóng tối 8/12, diễn viên Puka đã xoay người trên không liên tục 20 vòng bằng tay và chổng ngược người xoay tiếp 20 vòng bằng chân, mà không có sự hỗ trợ của bất kỳ thiết bị an toàn nào. Lúc thực hiện cô đã bị tuột tay khỏi một sợi dây, nhưng may mắn tay kia đã nắm được sợi dây còn lại. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên quá liều mạng vì không sử dụng thiết bị hỗ trợ nào khi trình diễn trên cao. > Xem video

Tiết mục "Rừng xanh, người xanh" của nữ diễn viên Puka. Ảnh cắt từ clip.

9. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến ngã dúi dụi trong show Đỗ Mạnh Cường: Do đi trên giày cao 22cm và sàn gỗ không bằng phẳng?



Show thời trang thứ 9 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - The Little Black Dress diễn ra tối 9/12 tại TP HCM. Để phục vụ cho show diễn, Đỗ Mạnh Cường đã đóng ván gỗ lên sàn tạo cảm giác mộc mạc. Tuy có hiệu quả thị giác cao nhưng sàn diễn này cũng gây không ít trắc trở cho người mẫu. Ván gỗ không bằng phẳng, có đinh nhọn khiến các chân dài phải bước từng bước cẩn thận. Nguy hiểm càng tăng khi người mẫu phải đi đôi giày cao 22cm. Không ít chân dài ngã dúi dụi ngay trên sân khấu. Siêu mẫu Hoàng Yến còn khiến khán giả thót tim khi liên tục "vồ ếch". Có ý kiến cho rằng Đỗ Mạnh Cường đã làm khó các người mẫu khi yêu cầu đi giày cao và thiết kế sàn gỗ không bằng phẳng như vậy. > Xem chi tiết

Người mẫu ngã trong show Đỗ Mạnh Cường.

10. Hà Phương gây chú ý khi khoe nhẫn 1,2 tỷ, lấn át Angela Phương Trinh



Tối 9/12, show thời trang The Little Black Dress của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường diễn ra tại TP HCM với sự tham gia của hàng loạt sao Việt. Nổi bật trong số đó là nữ ca sĩ Hà Phương. Trong trang phục ren cùng loạt phụ kiện hàng hiệu, giọng ca Thuyền hoa đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bộ trang sức ngọc trai mà người đẹp mang trị giá 1,2 tỷ đồng, chiếc đồng hồ Chanel, giày Fendi cùng tông với thiết kế ren đen đã giúp cô tỏa sáng, trở thành tâm điểm trên thảm đỏ giữa dàn mỹ nhân Việt. Nhiều người nhận xét Hà Phương lấn át cả "cô nàng chiêu trò" Angela Phương Trinh. > Xem chi tiết

Nữ tỷ phú Hà Phương.

Điệp Lê tổng hợp

