Cộng đồng quốc tế lên tiếng về cuộc tập kích nhằm vào Iran

Lãnh đạo nhiều nước đang theo dõi sát tình hình ở Trung Đông, kêu gọi các bên liên quan nối lại đàm phán và tránh thương vong cho dân thường.

Bà Kaja Kallas, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), hôm nay cho rằng những diễn biến ở Iran hiện nay là "nguy hiểm". Bà kêu gọi bảo vệ thường dân, nhấn mạnh đảm bảo luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và khẳng định rằng chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng.

Nga chỉ trích Mỹ và Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm. "Washington và Tel Aviv một lần nữa lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhanh chóng khiến khu vực đến gần hơn tới thảm họa nhân đạo, kinh tế và có thể cả phóng xạ", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Người dân ở Tehran, Iran, đứng giữa đống đổ nát do đòn tập kích của Israel - Mỹ gây ra ngày 28/2. Ảnh: AFP

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel "đẩy Trung Đông đến bờ vực thảm họa", đồng thời kêu gọi các bên liên quan "tìm kiếm giải pháp ngoại giao thay vì leo thang căng thẳng hơn nữa".

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ bày tỏ vô cùng quan ngại trước cuộc tấn công nhằm vào Iran, cho rằng các bên nên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar cho biết đang theo dõi những diễn biến mới nhất "với mối quan ngại sâu sắc". Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi tên cuộc tấn công Iran là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương. Trong phát biểu về chiến dịch, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ có thể hứng chịu nhiều thương vong trong xung đột lần này.

Tính đến tối 28/2, trang Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết số người thiệt mạng trong đòn không kích nhằm vào trường nữ sinh ở Minab đã tăng lên 85 người.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)