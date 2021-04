Công dân bị xoá hộ khẩu như thế nào từ 1/7

Người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng mà không đăng ký ở chỗ mới và người đang chấp hành án phạt tù sẽ bị xoá hộ khẩu.

Đây là một trong những nội dung mới được Bộ Công an đề xuất trong Dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú đang lấy ý kiến góp ý trong hai tháng và dự kiến có hiệu lực từ 1/7. Việc xoá đăng ký thường trú này được thực hiện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Ngoài các trường hợp trên, người dân cũng bị xoá hộ khẩu thường trú chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; ra nước ngoài để định cư; đã bị cho thôi quốc tịch Việt Nam; đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn mà sau 12 tháng chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới; đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu.

Theo đề xuất của Bộ Công an, riêng trường hợp 60 ngày vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, trường hợp đang chấp hành án phạt tù, đang trong trường giáo dưỡng thì đại diện hộ gia đình phải đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Khi đi xoá đăng ký thường trú, người dân cần chuẩn bị tờ khai thay đổi thông tin về cư trú; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Trong 3 ngày làm việc, từ khi nhận được hồ sơ xoá đăng ký thường trú hợp lệ, công an xã sẽ xoá đăng ký thường trú cho công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Mẫu sổ hộ khẩu giấy hiện nay.

Ai có quyền hủy đăng ký thường trú?

Theo đề xuất của Bộ Công an, trưởng công an cấp xã, phường được phép xoá đăng ký thường trú của công dân khi đủ các điều kiện.

Với trường hợp cơ quan đăng ký cư trú, giải quyết đăng ký thường trú cho công dân không đúng thẩm quyền, không đủ điều kiện, giám đốc công an cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp huyện; trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp xã.

Trong ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật, cơ quan đã đăng ký thường trú phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú, thu hồi và hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin đã đăng ký thường trú, xác nhận thông tin về cư trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú và thông báo bằng văn bản cho công dân nêu rõ lý do.

Bá Đô