Công bố đường dây nóng hỗ trợ 160 thuyền viên Việt Nam ở Trung Đông

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố hai số đường dây nóng 0904678978 và 0945296595 để hỗ trợ 8 tàu với 160 thuyền viên đang hoạt động tại Trung Đông.

Ngày 3/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết hiện có 8 tàu với 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại các vùng biển thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Iraq, Saudi Arabia... Các tàu đã được cảnh báo về nguy cơ mất an ninh hàng hải.

Cơ quan này yêu cầu chủ tàu, công ty cung ứng thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển cập nhật thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ nghiêm cảnh báo của chính quyền sở tại; chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án tuyến vận tải thay thế khi cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên.

Các tàu cũng được yêu cầu triển khai biện pháp an ninh ở mức cao nhất, duy trì liên lạc thông suốt, bảo đảm hệ thống nhận dạng tự động AIS hoạt động chính xác và sẵn sàng tắt hoặc điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan hàng hải để tránh nguy cơ bị nhận diện nhầm.

Cục cũng đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam rà soát, nắm thông tin các tàu đang hoạt động tại khu vực, duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu và doanh nghiệp cung ứng thuyền viên để cập nhật tình hình.

Cano của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) di chuyển dọc theo Vịnh Ba Tư gần một tàu chở hàng tổng hợp, ngày 29/4/2024. Ảnh: Reuters

Thuyền viên và chủ tàu được đề nghị chủ động liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Vùng Vịnh hoặc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khi cần hỗ trợ. Hai số đường dây nóng được công bố là 0904 67 89 78 và 0945 29 65 95.

Các hiệp hội vận tải, logistics được giao theo dõi sát tình hình, trao đổi với cơ quan quản lý để kịp thời cập nhật thông tin cho hội viên, chủ động xây dựng phương án giảm thiểu tác động đến sản xuất, chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải biển.

Trước đó ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel không kích Iran, Chính phủ Iran cảnh báo có thể đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng với khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua. Diễn biến xung đột tại Trung Đông được đánh giá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực.

Đoàn Loan