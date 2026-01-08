Công an TP HCM triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'

Cảnh sát triệu tập 2 người dùng Facebook đã đăng tải video do AI làm với nội dung "nghệ sĩ Quyền Linh bị Công an TP HCM bắt tạm giam".

Ngày 8/1, sau khi làm việc với 2 người này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM đã lập biên bản xử lý, răn đe về hành vi đăng video sai sự thật về MC Quyền Linh.

Nhà chức trách xác định, các nội dung do những người này chia sẻ đã "xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức".

Video lan truyền liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh được xác định là giả. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh và video có nội dung "Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TP HCM ra lệnh bắt tạm giam". Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Qua phân tích kỹ thuật, Công an TP HCM khẳng định đây là sản phẩm của công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh và âm thanh giả mạo để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn gây nhiễu loạn môi trường mạng.

Đặc biệt, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái đã quy định rất rõ về các ranh giới. Tại điểm b, khoản 2, Điều 7 của luật này nghiêm cấm việc dùng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối, thao túng nhận thức con người.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng công nghệ để xuyên tạc sự thật.

Một người bị triệu tập vì đăng video giả, nội dung "nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt". Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, tùy tính chất và mức độ, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quốc Thắng