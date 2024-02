Công an TP HCM thông tin vụ cô gái bị sát hại, phi tang thi thể

17h45 ngày 14/2, Công an TP HCM họp báo thông tin về quá trình truy bắt hung thủ sát hại chị Vi, 25 tuổi, tại nhà trọ rồi phi tang thi thể.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, thuê trọ sát phòng nạn nhân, bị điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản và dấu hiệu tội phạm khác.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể không nguyên vẹn của cô gái 25 tuổi. Ảnh: Minh Khang

Chị Vi quê Đồng Nai, làm công nhân tại TP Thủ Đức, thuê trọ sống cùng bạn trai ở phường Tăng Nhơn Phú B. Hơn một tháng trước, người yêu của Vi về quê ở Phú Yên.

Theo điều tra, chiều 8/2 (29 Tết), sau giờ làm cuối năm, Vi nhắn tin cho gia đình thông báo bắt đầu đi xe về nhà đón Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy cô về, không thể liên lạc, nên trình báo công an. Người yêu của cô gọi điện, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.

Ngày 9/2, anh này nhờ người qua kiểm tra phòng trọ, thấy khóa bên ngoài. Khi phá cửa vào trong, mọi người thấy xe máy và đồ đạc của Vi để sẵn như chuẩn bị về quê nhưng không thấy dấu vết cô gái đâu.

Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh tại khu trọ và xung quanh, ghi nhận Vi đi vào khu trọ hôm 8/2, không thấy trở ra. Người cuối cùng cô tiếp xúc là Nguyễn Đăng Khoa, ở cùng khu trọ. Hình ảnh cũng ghi nhận hôm 30 Tết, Khoa chở nhiều túi nylon đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ.

Đến sáng 13/2, người dân sống gần đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, phát hiện túi nylon ven đường bốc mùi tử khí. Cảnh sát có mặt ngay sau đó, xác định bên trong túi là nhiều bộ phận thi thể đã phân huỷ nhiều ngày, nghi là chị Vi. Khu vực này cách phòng trọ của nạn nhân khoảng 4 km.

Vài giờ sau, Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM bắt giữ Khoa ở nhà vợ tại Bình Định. Nghi can thuê trọ sát phòng chị Vi.

Tại cơ quan điều tra, Khoa thừa nhận đã sát hại chị Vi, cho biết hôm 8/2 thấy cô ở phòng trọ một mình, chuẩn bị về quê, nên nảy sinh ý định đen tối. Hắn gọi Vi, nhờ qua khiêng phụ đồ đạc. Thừa lúc nạn nhân không để ý, hắn sát hại, lấy một số tài sản. Sợ mọi người phát hiện sự việc, Khoa đã phân xác nạn nhân, đem phi tang. Gây án xong, hắn về quê vợ ở Bình Đình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

* Tên nạn nhân đã thay đổi