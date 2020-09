Công an TP HCM ra quân tấn công tội phạm

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM phát lệnh ra quân tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới, chiều 29/9.

Đây là đợt cao điểm trấn áp tội phạm thứ hai liên tiếp trong vài tháng qua của Công an TP HCM, nhằm hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Thiếu tường Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM phát lệnh ra quân. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhiệm vụ của Công an TP HCM trong đợt ra quân này là trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; phát hiện kịp thời tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng....

"Không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố", thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an 24 quận, huyện thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn ngay từ đầu các hoạt động phá hoại, khủng bố, kích động biểu tình bạo loạn...

Các đơn vị thuộc Công an TP HCM trong ngày ra quân, chiều 29/9. Ảnh: Quốc Thắng.

Trong 9 tháng đầu năm, Công an TP HCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự, số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ. Riêng các băng tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công an TP HCM đã tham gia phòng chống Covid-19 trong cả hai đợt dịch bùng phát, góp phần trong việc kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.

Quốc Thắng