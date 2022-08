Công an TP HCM đã thu hồi hơn 56.500 sổ hộ khẩu

Hơn một năm qua, Công an thành phố đã thu hồi 56.500 sổ hộ khẩu giấy và cấp hơn 32.400 giấy xác nhận cư trú cho người dân.

Thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TP HCM, nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 11/8.

Theo ông Hà, việc thu hồi chỉ được thực hiện khi cán bộ giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú dẫn đến thay đổi thông tin trong hộ khẩu của người dân. Công tác thu hồi sổ hộ khẩu được tiến hành từ 1/7/2021, theo Thông tư 55/2021 hướng dẫn Luật Cư trú.

Cụ thể, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31/12/2022. Trước khi có quy định này, nếu người dân thay đổi thông tin trong hộ khẩu sẽ được bổ sung trong sổ hoặc cấp sổ mới.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, tại họp báo chiều 11/8. Ảnh: Thu Hằng

Cũng theo thượng tá Hà, căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ pháp lý về cư trú mà người dân có thể dùng để làm tất cả thủ tục hành chính, không cần sổ hộ khẩu. Khi thu hồi sổ hộ khẩu, công an sẽ cấp Thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký thường trú (theo mẫu CT08 ban hành kèm Thông tư 56/2021 của Bộ Công an).

VnExpress đặt câu hỏi trường hợp người dân đã bị thu hồi sổ hộ khẩu, nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip cần làm gì để làm thủ tục hành chính? Ông Hà nói người dân có thể gửi yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú đến Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan quản lý cư trú nào trên cả nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú). Thời hạn giải quyết là ba ngày.

"Với giấy này, người dân có thể làm các thủ tục hành chính theo nhu cầu. Đến nay, Công an TP HCM đã cấp hơn 32.400 giấy xác nhận thông tin về cư trú cho người dân", ông Hà nói.

Hôm qua trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về chủ trương thu tất cả sổ hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định cơ quan này chưa thu hồi sổ hộ khẩu giấy và cho rằng các trường hợp bị thu là "cá biệt, hiểu không đúng về Thông tư 55". Theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải thu tất cả. Công an cũng không cấp mới sổ hộ khẩu khi công dân đến điều chỉnh thông tin.

Trước đó, nhiều cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội khi đến cơ quan công an làm thủ tục bị thu hộ khẩu giấy. Trong khi đó, có người khi làm thủ tục nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu giấy gốc đến đối chiếu. Do sổ giấy đã bị thu, họ phải đến cơ quan công an xin xác nhận, hiệu lực trong 6 tháng. Việc này gây khó khăn cho người dân.

Thu Hằng