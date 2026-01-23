Công an làm việc với người chia sẻ thông tin xuyên tạc từ Fanpage Lê Trung Khoa

Đà NẵngNgười đàn ông 65 tuổi thừa nhận do nhận thức hạn chế, thiếu tỉnh táo, nên đã chia sẻ thông tin sai sự thật từ các trang Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.

Ngày 23/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết phát hiện tài khoản Facebook của người đàn ông 65 tuổi, trú phường Hòa Xuân, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc về Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nguồn phát tán các thông tin này chủ yếu từ hai Fanpage mang tên Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, được xác định có khuynh hướng chống phá Nhà nước Việt Nam.

Công an làm việc với người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc từ các fanpage chống phá Nhà nước. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, ông này thừa nhận toàn bộ hành vi, cho rằng do nhận thức hạn chế, thiếu tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã phân tích, làm rõ bản chất, thủ đoạn tuyên truyền tinh vi của các thế lực thù địch; đồng thời chỉ rõ hậu quả pháp lý và tác động xã hội của việc phát tán, chia sẻ thông tin không chính thống, sai sự thật trên không gian mạng

Người đàn ông đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng, cam kết không tái phạm và chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hôm 31/12/2025, Lê Trung Khoa (55 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Đài (57 tuổi, quê Hưng Yên) bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên án mỗi bị cáo 17 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang và kênh thông tin để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang dư luận và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm chống phá.

Còn Nguyễn Văn Đài từ tháng 7 đến tháng 11/2025 đã sử dụng 9 tài khoản, kênh mạng xã hội để đăng tải, phát tán các bài viết, video xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin, gây hoang mang trong xã hội. Các cơ quan tố tụng xác định những hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Ngọc Trường