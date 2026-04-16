Công an Hà Nội siết trách nhiệm cán bộ khi để vi phạm trật tự đô thị

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu siết trách nhiệm cán bộ khi để xảy ra vi phạm trật tự đô thị, trường hợp tái phạm nhiều lần có thể bị hạ xếp loại, thậm chí xem xét công tác.

Ngày 16/4, thông tin được Công an thành phố Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban quý 1/2026, về tiến độ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Công an Hà Nội cho biết thời gian qua đã tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm qua camera giám sát và phản ánh của người dân. Riêng tháng 3, lực lượng chức năng phạt nguội 3.900 trường hợp, thu hơn 4,3 tỷ đồng. Nhiều tuyến phố nhờ đó thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép được kiềm chế, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân và hộ kinh doanh cũng cải thiện.

Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều. Ở một số địa bàn, vi phạm vẫn tái diễn, chủ yếu là bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định.

Trước số 138 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: Công an Hà Nội

Để khắc phục, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, với các hình thức từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Ông yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm với từng tồn tại hoặc tái vi phạm. Trường hợp bị nhắc nhở ba lần sẽ bị đề nghị "không hoàn thành nhiệm vụ"; ba lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ bị xem xét công tác.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị làm đồng bộ theo hướng rà soát, đánh giá, xác định đúng nguyên nhân từng tồn tại; giao đúng người, đúng trách nhiệm, đúng thời hạn và tăng cường hậu kiểm để "xử lý trách nhiệm đến cùng".

Trong nội bộ, một số chỉ huy, cán bộ công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý. Tại phường Cửa Nam, Trưởng công an phường, Phó công an phường phụ trách trật tự đô thị cùng 14 cảnh sát trật tự phụ trách các tuyến phố bị xem xét trách nhiệm. 16 người này bị xếp loại tháng 3 ở mức "không hoàn thành nhiệm vụ" do để xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Trước số 185 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, vi phạm đỗ xe ôtô tại nơi có biển cấm đỗ. Ảnh: Công an Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thống nhất đề xuất của Giám đốc Công an Hà Nội, yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm Bí thư Đảng ủy xã, phường nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần về trật tự đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy; nếu vi phạm lặp lại, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Phạm Dự