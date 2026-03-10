Công an Đồng Nai xem xét khởi tố vụ sà lan tông cầu Ghềnh

Đồng NaiCông an Đồng Nai đang thu thập chứng cứ, kết quả giám định thiệt hại để xem xét khởi tố vụ sà lan va cầu Ghềnh gây hư hỏng nghiêm trọng, gián đoạn giao thông.

Thông tin được đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong buổi làm việc với Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 9/3.

Theo nhà chức trách, ngay sau sự cố sáng 6/3, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, cứu hộ người bị nạn, đưa sà lan mắc kẹt ra khỏi khu vực cầu, đồng thời khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là thuyền trưởng đã thiếu quan sát, sà lan không đảm bảo chiều cao khi qua khoang thông thuyền nên va vào dầm cầu.

"Chúng tôi đang giám định thiệt hại để làm căn cứ xem xét khởi tố, xử lý theo quy định", đại diện Công an tỉnh Đồng Nai nói.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy giao Cục Đường sắt cùng Cục Hàng hải và Đường thủy phối hợp hỗ trợ công an giám định thiệt hại. Ông cho rằng vụ sà lan tông cầu Ghềnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên kiến nghị xem xét xử lý nghiêm để răn đe.

Công an Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chiều 6/3. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 10h17 ngày 6/3, sà lan NB-8437 chạy trên sông Đồng Nai theo hướng thượng nguồn về TP HCM đã va vào nhịp số 2 của cầu Ghềnh, sau đó lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3.

Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông đứt, hệ dầm và giằng gió bị xê dịch; gối cầu lệch khoảng 25 mm, còn hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320 mm.

Cú va chạm khiến cầu rung lắc mạnh, 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can, 6 người bị thương nhẹ, trong đó hai người phải nhập viện.

Ngành đường sắt dự kiến gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp 2 bằng dầm thép chữ I dài 8 m. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, trước 10h ngày 12/3 tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ 5 km/h. Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.

Phước Tuấn