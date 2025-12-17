Con trai cả của ông Trump đính hôn tại Nhà Trắng

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, thông báo đã đính hôn với bạn gái Bettina Anderson tại Nhà Trắng.

"Tôi muốn cảm ơn Bettina vì đã nói 'Em đồng ý'", Donald Trump Jr., 47 tuổi, phát biểu cạnh bạn gái Bettina Anderson trong buổi lễ tại Nhà Trắng ngày 15/12, thông báo hai người đã đính hôn, trước sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump.

Anderson cho hay đây là thời khắc không thể nào quên đối với bản thân cô, khi cô được đính hôn với người mình yêu và cô cảm thấy mình là "cô gái may mắn nhất thế giới".

Tổng thống Donald Trump đứng sau nhìn cặp đôi và mỉm cười hạnh phúc.

Con trai cả ông Trump đính hôn Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, thông báo đã đính hôn với bạn gái Bettina Anderson tại Nhà Trắng. Video: X/@LauraLoomer

Donald Jr. từng có cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm với vợ cũ Vanessa Trump trước khi ly hôn vào năm 2018. Hai người có 5 con chung, trong đó nổi bật nhất là con gái cả Kai Trump, 18 tuổi, người đã phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2024.

Sau khi ly dị vợ, Donald Jr. bắt đầu hẹn hò với Kimberly Guilfoyle và hai người đã đính hôn năm 2020. Hai người dường như sau đó "đường ai nấy đi" và Guilfoyle được ông Trump chọn là đại sứ Mỹ tại Hy Lạp.

Tháng 12/2024, Donald Jr. dự tiệc sinh nhật của Anderson tại Palm Beach, Florida. Anh cũng mời Anderson làm khách trong buổi tiệc đón giao thừa của gia đình Trump tại Mar-a-Lago. Anderson đã xuất hiện trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump hồi đầu năm nay.

Donald Trump Jr. và bạn gái Bettina Anderson tại New Jersey hôm 13/7. Ảnh: AFP

Anderson là con gái của nhà từ thiện Harry Loy Anderson Jr. và Inger Anderson. Cô làm các công việc liên quan quỹ tài trợ cho những nghiên cứu y khoa liên quan đến bệnh trầm cảm, hoạt động bảo tồn ở Florida cũng như lĩnh vực giáo dục.

Ngọc Ánh (Theo People, Fox News, Yahoo News)