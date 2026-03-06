Con trai bầu Hiển cam kết phát triển bóng đá học đường

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển) cho biết nếu được bầu làm đại biểu HĐND sẽ phối hợp triển khai chương trình bóng đá học đường.

Sáng 6/3, Hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri được tổ chức tại đơn vị bầu cử số 30, kết hợp trực tiếp từ điểm cầu xã Quang Minh với trực tuyến tới các xã Mê Linh, Tiến Thắng, Yên Lãng.

Ông Trần Thế Cương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Đơn vị bầu cử số 30 có 7 ứng cử viên gồm: Ông Trần Thế Cương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh; ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; ông Trương Văn Tân, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Đoàn Văn Thành, cán bộ Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng; bà Lê Hồng Vân, Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Thịnh B, xã Quang Minh.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết thành phố đang triển khai nghiêm túc, hiệu quả kịp thời các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là khắc phục 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng...) và mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên) ngay từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2031.

Theo ông Cương, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, ông sẽ tiếp tục phấn đấu phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố, góp phần khắc phục những điểm nghẽn. "Dù trong bất kỳ cương vị nào, tôi cũng thực hiện trách nhiệm nêu gương; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng, không phô trương, hình thức; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả", ông Cương nói.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho rằng bên cạnh phát triển kinh tế, việc đầu tư cho con người, đặc biệt thế hệ trẻ, là nền tảng lâu dài của mỗi địa phương.

Với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, ông cam kết phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.

Ông mong muốn từ những sân bóng tại Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng sẽ có thêm nhiều em nhỏ được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai. "Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng ở việc tìm kiếm tài năng thể thao mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt khó", ông Quang nói.

Ông Đỗ Vinh Quang 31 tuổi, là con trai ông Đỗ Quang Hiển, nằm trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Quang ngoài chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác. Đơn cử ông là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines và thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Võ Hải