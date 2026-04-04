Cơn sốt cây muội hồng đi vào 'vết xe đổ' lan đột biến?

Giá cây muội hồng từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc, khiến nhiều người liên tưởng đến bong bóng lan đột biến.

"Chơi cây cảnh là một thú chơi có điều kiện, nhưng nó quá đà quá giống như trào lưu lan đột biết thì không hay. Tôi có một anh khách hàng của tôi, lan mua vài loại cây có giá trăm triệu, cây mai mua 30 triệu đồng rồi một ngày anh bảo 'đem về trồng đi'".

Độc giả royalvuhuyhoang bình luận như trên, liên hệ cơn sốt săn lùng cây muội hồng chơi cảnh với trào lưu mua bán lan đột biến vào những năm trước.

Gốc muội hồng đang được rao bán 150 triệu đồng. Ảnh: Lam Sơn

Tại Thanh Hóa, Ninh Bình hay Phú Thọ, muội hồng được chào bán từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc. Một người chơi cây tại Thanh Hóa, đang sở hữu gốc muội hồng tán rộng hơn 2 m, thân uốn lượn. Cuối năm 2025, anh chi hơn 50 triệu đồng để sở hữu cây. Có thời điểm khách trả hơn 100 triệu đồng nhưng anh chưa bán.

"Thú thật tôi chơi theo trào lưu chứ không rõ giá trị thực sự của nó đến đâu", người này nói.

Cơn sốt săn lùng cây muội hồng làm cảnh Đu mình trên vách đá dựng đứng đốn hạ muội hồng. Video: Lam Sơn

Độc giả Vũ Cà đặt câu hỏi: "Có khi nào cây muội hồng lại giống như lan đột biến không?".

"Cây muội hồng nhìn nhác gì cây khế? Một mắt lan đột biến có giá cao hơn nhiều lần nhưng bây giờ chả ai quan tâm", độc giả Dungta nói.