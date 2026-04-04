Cơn sốt cây muội hồng đi vào 'vết xe đổ' lan đột biến?

"Chơi cây cảnh là một thú chơi có điều kiện, nhưng nó quá đà quá giống như trào lưu lan đột biết thì không hay. Tôi có một anh khách hàng của tôi, lan mua vài loại cây có giá trăm triệu, cây mai mua 30 triệu đồng rồi một ngày anh bảo 'đem về trồng đi'".
Độc giả royalvuhuyhoang bình luận như trên, liên hệ cơn sốt săn lùng cây muội hồng chơi cảnh với trào lưu mua bán lan đột biến vào những năm trước.
Tại Thanh Hóa, Ninh Bình hay Phú Thọ, muội hồng được chào bán từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc. Một người chơi cây tại Thanh Hóa, đang sở hữu gốc muội hồng tán rộng hơn 2 m, thân uốn lượn. Cuối năm 2025, anh chi hơn 50 triệu đồng để sở hữu cây. Có thời điểm khách trả hơn 100 triệu đồng nhưng anh chưa bán.
"Thú thật tôi chơi theo trào lưu chứ không rõ giá trị thực sự của nó đến đâu", người này nói.
Độc giả Vũ Cà đặt câu hỏi: "Có khi nào cây muội hồng lại giống như lan đột biến không?".
"Cây muội hồng nhìn nhác gì cây khế? Một mắt lan đột biến có giá cao hơn nhiều lần nhưng bây giờ chả ai quan tâm", độc giả Dungta nói.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa ghi nhận từ cuối năm 2025 đến nay đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ trái phép cây muội hồng. Tổng cộng hơn 280 cây đã bị thu giữ, số tiền xử phạt gần 150 triệu đồng. Các khu vực trọng điểm xảy ra tình trạng này là Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Như Thanh, Bỉm Sơn...
Đại diện Chi cục Kiểm lâm nhận định muội hồng chủ yếu mọc ở những nơi địa hình hiểm trở, rừng có trữ lượng thấp. Việc khai thác ồ ạt không chỉ đe dọa sự tồn tại của loài cây trong tự nhiên mà còn tác động tiêu cực đến an ninh rừng và đa dạng sinh học. Việc đục đẽo vách đá để lấy rễ cây làm biến dạng địa hình núi đá, phá hủy thảm thực vật xung quanh và gây mất cân bằng sinh thái.