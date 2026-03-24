Con riêng của bố về nội nhận họ hàng sau 18 năm

Người phụ nữ ấy xin bố một đứa con rồi lặng lẽ đem về quê nuôi suốt 18 năm; sau đó đứa bé ấy tự tìm về bên nội tôi.

Em ấy muốn nhận mặt bà con họ hàng, gặp cả 3 chị em tôi. Thế nhưng lúc này bố mẹ tôi đã ly dị 10 năm vì bố ngoại tình, có thêm hai con riêng. Mẹ tôi đẹp, con nhà khá giả, bất chấp tất cả để lấy một người nghèo như bố. Bà từng yêu ông hết mình và giờ sau 10 năm vẫn hận ông hết sức. Chị em tôi đã cố giấu mẹ chuyện đó.

Vừa rồi em lấy chồng ở quê, gọi điện mời nhưng chị em tôi không biết làm sao. Đi dự đám cưới em thì thấy có lỗi với mẹ, không đi thì tội em quá, em cũng rất hiền lành dễ thương. Không ai có quyền lựa chọn cách mình sinh ra, tôi không ghét bỏ gì em nhưng vẫn không có tình cảm với em như hai đứa em ruột được.

Gia đình tôi nhìn vào có vẻ phức tạp nhưng đối với tôi, nhà chỉ có 3 chị em mà thôi. Sau khi chúng tôi biết chuyện, bố xấu hổ với chị em tôi. Em ấy rất đáng thương nhưng mẹ tôi còn đáng thương hơn nữa. Bà sẽ cảm thấy thế nào nếu biết những ngày tháng tưởng hạnh phúc hóa ra đã bị chồng lừa dối. Tôi lo lắng cho mẹ, phải làm sao?

Huyền Ngân