Con riêng của bạn gái luôn đẩy tôi ra khi thấy tôi gần em

Tôi quen một người bạn gái và có con chung nhưng trong cuộc sống cô ấy ít chia sẻ thật lòng và dẫn đến rạn nứt tình cảm. Cô ấy hay khuyên tôi quen người khác. Chuyện gì đến cũng đến, tôi quen nữ đồng nghiệp trước đây từng làm chung trong công việc và em chủ động tấn công tôi. Về tính tình, em với tôi rất hợp nhau, hợp cả về suy nghĩ và cuộc sống hàng ngày, cũng như trong công việc. Tuy nhiên, em đã ly hôn, có hai con gái, một ở với ba, một ở với mẹ. Lúc đầu, tôi sợ những rắc rối về việc con chung, con riêng nên không dám tiến tới, chỉ giữ ở mức độ bạn bè. Nhưng trong lúc sụp đổ về chuyện tình cảm và công việc, em vẫn bên cạnh quan tâm và đưa ra lời khuyên cho tôi, những lời khuyên của em tôi thấy rất phù hợp, dần dần tôi nảy sinh tình cảm và đã bước đến với em.

Chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc và vui vẻ, tôi cảm thấy bình an khi ở bên cạnh em. Rồi tôi chia sẻ với em về tương lai, muốn em sinh thêm một đứa con chung nhưng em nhất quyết không đồng ý. Em đã cho tôi về sống chung nhà, gia đình em đều biết tôi nhưng em chưa muốn về gặp gia đình tôi (vẫn muốn tôi đừng công khai). Sau thời gian quen, tôi nhận ra em chưa hết lòng vì tôi, đặc biệt con em lúc nào cũng muốn mẹ thuộc về mình, chứ không muốn thuộc về ai, luôn đẩy tôi ra khi thấy tôi ở gần em. Biết là trẻ con không có lỗi gì nhưng tôi chợt nhận ra khoảng cách của một gia đình và tôi chỉ là ưu tiên số hai, thậm chí là số ba.

Vô tình tôi thấy những bài chia sẻ về hôn nhân, con riêng, con chung, cuối cùng mình không thể thay thế được cha đẻ của đứa trẻ dù có tốt đến đâu, tôi lại nghĩ về người chồng trước của em. Họ quen và cưới nhau hơn 10 năm nhưng vẫn có thể chia tay, huống chi tôi chỉ quen nhau vài tháng (em nói tôi là tình yêu sét đánh của em). Em cũng từng chia sẻ cảm ơn tôi đã cho em hạnh phúc nhưng muốn tôi quay về với con gái tôi và chỉ cần lâu lâu hỏi thăm em là em vui rồi. Em nói em có con riêng nên sẽ khó cho anh. Thật lòng tôi rất cảm động những gì em chia sẻ. Tôi cảm thấy rất yêu và mong sẽ bù đắp được những tổn thương trong lòng của em (tôi ước gì gặp em sớm hơn, thậm chí còn ước, nếu có kiếp sau hãy cho tôi và em được gặp nhau và bên nhau trọn vẹn, kiếp này có thể là phiên bản lỗi của cả hai).

Dẫu biết rằng tình cảm của tôi và em là tình yêu chân thành. Tuy nhiên đứng trước hoàn cảnh thật sự rất éo le, một bên là suy nghĩ cho con gái ruột của mình, một bên là tình yêu với em và ước mơ có được gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không biết phải làm sao cho đúng, rất mong quý độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Tôi rất trân trọng và cảm ơn lời khuyên của mọi người.

Quốc Trung