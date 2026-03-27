Con rể livestream trong tối cuồng loạn truy sát gia đình vợ

Quảng TrịSau khi bắn chết mẹ vợ, tài xế và làm bố vợ bị thương, Nguyễn Ngọc Đạo, 35 tuổi, cố thủ trong ôtô rồi livestream kể về mâu thuẫn gia đình.

Đạo làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn Quốc tại Đà Nẵng, lập gia đình với cô gái kém 9 tuổi ở cùng xã Kim Điền, Quảng Trị. Gần hai tuần trước, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đạo liên tục chia sẻ trên mạng xã hội về việc không bằng lòng với vợ và than thở về nhà vợ.

Anh ta nói không ở được với nhau, vì hai con nên muốn vợ thay đổi... Từ đây, mâu thuẫn giữa Đạo và gia đình vợ càng trầm trọng. Những thông tin ồn ào này được một số trang mạng xã hội chia sẻ, gây nhiều bàn tán.

Chiều 26/3, Đạo thuê ôtô 7 chỗ đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Khi đến xã Kim Phú, cách nhà bố vợ hơn 10 km, Đạo mượn xe chạy đi việc riêng nhưng bị tài xế từ chối.

Nhà chức trách xác định khi cãi vã, Đạo dùng súng tự chế mang theo bắn tài xế tử vong. Anh ta lái xe đến rừng trồng gỗ keo tràm, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 700 m để giấu xác.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Đạo đến nhà bố mẹ vợ ở mặt đường Hồ Chí Minh vào khoảng 22h5 cùng ngày. Trong căn nhà có 5 người, Đạo đã bắn vào đầu bố vợ đang nằm trên giường, gây thương tích. Mẹ vợ bỏ chạy ra khỏi nhà sang quán cắt tóc bên cạnh đã bị Đạo bắn tử vong. Vợ và hai mẹ con người chị dâu kịp chạy thoát.

Một người dân sống cạnh nhà nạn nhân kể không nghe tiếng súng nhưng có tiếng la hét, đập phá đồ đạc. Khi chạy sang, họ thấy Đạo "cầm súng đi xung quanh tìm vợ". Người dân trong làng cả đêm không ngủ để theo dõi sự việc.

Ngôi nhà hai tầng của bố mẹ Đạo và quán cắt tóc khi mẹ vợ sang. Ảnh: Đắc Thành

Không tìm thấy, anh ta lái xe đi chạy lại trước nhà bố mẹ vợ nhiều lần. Nghi phạm ngồi trên ôtô mở livestream nói về việc vừa giết chết người và kể mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc với vợ và gia đình vợ.

Khoảng một giờ livestream, Đạo chạy xe về nhà bố mẹ cách chừng 16 km, dừng ở cổng. Anh ngồi gọi cho anh trai bảo chở hai con từ Đà Nẵng ra gặp trước khi tự sát.

Theo nhiều nhân chứng, bố mẹ van xin dừng lại nhưng Đạo không mở cửa xe, ôm khư khư khẩu súng. Đạo nói đói muốn được ăn mỳ tôm và yêu cầu được gặp vợ.

Sau khoảng một giờ đậu ôtô trước ngõ, Đạo lái xe vào nhà chờ gặp hai con. Khi bị khóa cổng không thể đi ra ngoài, kẻ này cố thủ trong xe.

Khu vực Đạo giấu thi thể tài xế taxi. Ảnh: Đắc Thành

Đến 4h ngày 27/3, Đạo mở cửa xuống xe và giao nộp súng, cùng một con dao.

Trong đêm, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường. Thi thể tài xế được đưa về quê vào sáng cùng ngày.

Chiều hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can với Đạo về hành vi Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

