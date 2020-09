Con người nấu ăn bằng suối nước nóng 1,8 triệu năm trước

Người xưa có thể đã tận dụng suối nước nóng để nấu thịt, rễ cây và củ trước khi biết cách điều khiển lửa.

Tổ tiên của người hiện đại có thể đun thức ăn dưới suối nước nóng. Ảnh: IFL Science.

Các nhà khảo cổ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Alcala tìm thấy dấu vết suối nước nóng gần nơi con người sinh sống cách đây khoảng 1,8 triệu năm, trước khi biết cách điều khiển lửa, tại hẻm núi Olduvai, miền bắc Tanzania. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences hôm 15/9.

"Nếu có một con linh dương đầu bò ngã xuống nước và bị nấu chín, tại sao bạn lại không ăn?", Ainara Sistiaga, tác giả nghiên cứu, chuyên gia tại MIT, đặt vấn đề.

Năm 2016, Sistiaga tham gia chuyến thám hiểm hẻm núi Olduvai. Trong chuyến đi, các nhà nghiên cứu thu thập mẫu vật từ lớp đá khoảng 1,7 triệu năm tuổi. Lớp đá này đặc biệt vì thành phần cấu tạo của nó rất khác so với lớp đất sét sẫm màu 1,8 triệu năm tuổi ngay bên dưới. Điều đó cho thấy môi trường có sự thay đổi lớn trong thời kỳ này. Các nhà khoa học cho rằng khoảng 1,7 triệu năm trước, từ khu vực ẩm ướt với cây cối rậm rạp, Đông Phi biến đổi thành vùng đất khô và nhiều cỏ hơn.

Khi mang mẫu đá về nghiên cứu, Sistiaga cùng đồng nghiệp bất ngờ phát hiện dấu vết của chất béo giống với loại do một nhóm vi khuẩn sống dưới suối nước nóng trong công viên quốc gia Yellowstone tạo ra. "Những vi khuẩn này sẽ không phát triển trừ khi nhiệt độ ở mức trên 80 độ C", giáo sư Roger Summons tại MIT nói.

Phát hiện trên là bằng chứng cho thấy gần nơi ở của người xưa có suối nước nóng. Từ đó, các nhà khoa học cho rằng có thể người xưa từng tận dụng suối để nấu ăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều bí ẩn như làm thế nào tổ tiên chúng ta khám phá ra công dụng này - có thể do một con vật nào đó ngã xuống suối, họ nấu thức ăn như thế nào, có luộc rễ cây và củ giống như thịt không.

Thời điểm chính xác con người sử dụng lửa vẫn còn gây tranh cãi, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy thời điểm này là khoảng một triệu năm trước. Nghiên cứu mới mở ra khả năng con người nấu thức ăn và lấy được các chất bổ dưỡng trước khi biết điều khiển lửa.

Thu Thảo (Theo IFL Science)