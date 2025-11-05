'Con lớp 1 phải học đến 11 giờ đêm dù tôi không ép'

'Ngày nào cô giáo cũng giao hai tờ A4 bài tập về nhà gồm Toán, Tiếng Việt, luyện chữ, thực hành... con tôi làm hết cũng đến 10-11 giờ đêm'.

"Nguyên nhân trẻ học quá sức từ đâu mà ra? Nếu không có áp lực từ số lượng bài vở học hành, thì tôi tin hầu như không ai muốn gây áp lực cho con mình, vì cả cha mẹ lẫn con cái cùng mệt mỏi, mất rất nhiều thời gian. Thế nên, tôi e rằng đem chuyện học quá sức của học sinh để phạt phụ huynh thì chẳng khác nào chặt cái ngọn, còn gốc rễ của vấn đề vẫn còn đó.

Con tôi đang học lớp 2 mà tôi còn quá đuối với vấn đề học hành của bé. Buổi chiều đi làm về, tôi lại cắm đầu vào tranh thủ ăn tối, rồi kiểm tra bài vở của con, cho bé chép lại các phần còn thiếu trên lớp, làm bài tập về nhà đầy đủ xong mới đi ngủ. Con học lớp 2 mà sách vở, bài tập một đống, chưa tính các tờ bài tập A4 cô giao thêm, nên làm sao mà không quá tải?".

Đó là chia sẻ của độc giả Thanhngocsonyz sau thông tin "Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu bắt con học quá sức", theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; có hiệu lực thi hành từ 15/12. Cụ thể, điều 40, người nào ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" bị đưa vào để xử phạt vi phạm hành chính.

Cũng băn khoăn về quy định xử phạt mới, bạn đọc Yihoyog bình luận: "Tôi là một phụ huynh có con mới vào lớp 1 tại một trường công lập ở Hà Nội. Thật sự, tôi không hề muốn con phải học nhiều. Nhưng ngày nào cô giáo cũng giao hai tờ A4 bài tập về nhà gồm Toán, Tiếng Việt, luyện chữ, lại còn các bài trong vở thực hành Tiếng Việt, Toán nữa... Khối lượng bài lớn như vậy nên con tôi ngồi làm hết cũng đến 10-11 giờ đêm rồi, chứ chẳng cần cha mẹ phải ép. Thế nên, tôi chỉ mong các thầy cô giao ít bài tập đi một chút cho các cháu đỡ vất vả".

Nói về áp lực của cha mẹ, học sinh khi phải chạy theo khối lượng chương trình giáo dục trên lớp, độc giả Anhuong thừa nhận: "Chẳng cha mẹ nào muốn ép con mình học nhiều cả. Ngày trước, tôi đi học chỉ một buổi, không có học thêm, một buổi ở nhà đỡ cha mẹ chuyện đồng áng. Ấy thế mà tôi cũng vẫn có hai bằng đại học như ai. Trong khi giờ trẻ con học chương trình rất nặng, rồi còn phải học thêm đủ kiểu, nên áp lực lớn hơn rất nhiều.

Thế nên, tôi mong cấm tiệt tình trạng dạy thêm, học thêm để con chúng tôi đỡ phải học nhiều. Chưa kể, giờ con tôi học cấp hai, ngày hai buổi ở trường, còn phải rải thời khóa biểu ra để nghỉ thứ bảy, nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, ôn bài. Chúng tôi không hề ép con học nhiều, nhưng luôn phải nhắc nhở vì sợ con chưa hoàn thành xong bài trên lớp, sẽ bị cô khiển trách".

Đồng quan điểm, bạn đọc Anhtuan nhấn mạnh: "Chương trình học ngày càng nâng cao: ngày xưa thế hệ 8X, 9X chúng tôi lên lớp 1 mới học tô, học vẽ, tập đọc, tập viết. Bây giờ, trẻ mẫu giáo lớp lá đã phải biết hết những thứ kể trên, lại còn nhét thêm các môn tăng cường như làm Toán, tiếp cận Tiếng Anh, thậm chí có phụ huynh còn cho con học trước đọc, viết và dạy tính toán vì sợ vào lớp 1 con không theo kịp các bạn bè. Vậy thì tinh giản và không ép học kiểu gì?

Thế nên, bao giờ ngành giáo dục quán triệt, tạo định hướng đúng, sách vở một khuôn, cấm học thêm, dạy thêm... thì lúc đó may ra học sinh mới không bị ép học. Còn bây giờ, đến sách giáo khoa còn không đồng nhất, mỗi trường dạy mỗi kiểu, yêu cầu trình độ cũng khác nhau, Tiếng Anh không giỏi thì đừng mơ vào những trường tốt... thì khó giảm tải được cho học sinh".

Thành Lê tổng hợp