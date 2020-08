Còn hai ngày mua vé Vietjet bay khắp Việt Nam giá từ 2.021 đồng

Hơn 2,6 triệu vé khuyến mãi Vietjet giá từ 2.021 đồng (chưa gồm thuế, phí) sẽ bán tới 24h ngày 22/8.

Giá vé khuyến mãi áp dụng cho tất cả chuyến bay nội địa của hãng, khởi hành từ các tỉnh miền Bắc, Trung vào miền Nam dịp Tết Nguyên đán 2021. Vé mở bán không giới hạn, kéo dài đến hết ngày 22/8, cho thời gian bay từ nay đến 28/2/2021 (tức 17 tháng Giêng âm lịch).

Nhiều người có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình hoặc du lịch đó đây dịp Tết đến xuân về với giá vé Vietjet khuyến mãi từ 2.021 đồng. Ảnh minh họa: Vietjet.

Hơn 2,6 triệu vé trong đợt khuyến mãi này giúp nhiều người có cơ hội về nhà đón Tết cùng gia đình hoặc thưởng thức sắc xuân tại các điểm đến khắp mọi miền dịp Tết Nguyên đán, với giá tiết kiệm.

Ngọc Hân - nhân viên văn phòng ở Hà Nội - cho biết những năm trước luôn lên lịch sớm cho các chuyến đi trong, ngoài nước dịp Tết. "Dù là Tết Dương lịch hoặc Âm lịch, tôi luôn chọn cách đi du lịch để tích lũy thêm trải nhiệm trên những cung đường", Hân chia sẻ.

Chờ đến tầm tháng 8 hoặc 9, khi du lịch hạ nhiệt đôi chút so với mùa hè, Hân thường lên Internet tìm vé máy bay giá rẻ, vì vé càng mua sớm sẽ càng rẻ. Năm nay, Covid-19 ảnh hưởng khắp thế giới. Song, với niềm tin dịch bệnh sẽ sớm đẩy lùi, Hân quyết định đặt vé máy bay của Vietjet để thưởng cho mình một chuyến vào Sài Gòn dịp Giáng sinh này. Thời gian xa hơn, Hân cho biết: "Tôi sẽ cùng gia đình đón Tết tại nhà, sau đó mùng 3 lại đi Phú Quốc nghỉ dưỡng".

Trường hợp của Hưng là người miền Bắc, đã vào Bình Dương làm công nhân được 4 năm, thuê trọ gần công ty. Vất vả cả năm, anh mong đến Tết để đoàn tụ gia đình. Hưng kể, trước đây vé máy bay đắt, nên anh chọn đi tàu, rồi bắt xe về nhà, mất cả ngày dài. Hưng vừa lập gia đình 3 tháng, cũng khá lo lắng vì Covid-19 có thể ảnh hưởng chuyện về quê đón Tết. Song, khi ngành hàng không phát triển, nhiều hãng bay ra đời, anh và vợ thường canh khi các hãng giảm giá để đặt vé sớm.

"Tôi vừa săn được những chiếc vé giá rẻ trong chương trình khuyến mãi Tết của Vietjet. Vậy là năm nay, tôi sẽ có dịp về quê đón Tết Nguyên đán 2021 cùng gia đình", Hưng nói.

Với hơn 50 đường bay phủ khắp Việt Nam, giờ bay thuận tiện, linh hoạt, Vietjet cho biết mong muốn mang tới hành khách những hành trình mới, trải nghiệm khác biệt trong dịp xuân về với các chặng bay từ nhiều tỉnh miền Bắc, Trung vào Nam. Đây cũng là dịp mọi người thỏa thích khám phá các điểm đến, lễ hội trên khắp đất nước như trải nghiệm đón Tết rực rỡ nắng vàng phương Nam, hòa mình vào không khí se lạnh của thủ đô Hà Nội, hay thưởng thức nét cổ kính của cố đô Huế...

Chung tay cùng cả nước đẩy lùi Covid-19, Vietjet cam kết thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang... Đại diện Vietjet chia sẻ: "Tất cả chuyến bay đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng".

Thư Kỳ