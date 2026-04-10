Con gái tỷ phú Elon Musk kể tuổi thơ tách biệt

Người mẫu Vivian Wilson - con của tỷ phú Elon Musk - nói lúc nhỏ thấy tách biệt khi sống trong giới thượng lưu, đau lòng trước hoàn cảnh người vô gia cư.

Ngày 8/4, Cosmopolitan có bài phỏng vấn Vivian Wilson, 22 tuổi, về cuộc sống hiện tại của cô sau một năm bước chân vào làng mẫu, tuổi thơ làm con của người giàu nhất thế giới - Elon Musk. Cô là con lớn của tỷ phú với người vợ đầu - tiểu thuyết gia người Canada Justine Wilson.

Màn catwalk của Vivian Wilson - con gái chuyển giới Elon Musk

Trò chuyện với tạp chí, Vivian kể về tuổi thơ sống trong môi trường giàu có nhưng cảm thấy xa lạ, tách biệt. Theo cô, tầng lớp thượng lưu có trường tư thục, nhóm xã hội riêng và nhiều thứ khác. Ban đầu, Vivian học tại Ad Astra - ngôi trường bí mật nằm trong khuôn viên trụ sở chính của công ty thám hiểm không gian SpaceX do Elon Musk thành lập. Sau đó, cô chuyển đến trường Crossroads thuộc giới nhà giàu ở Los Angeles.

Người mẫu Vivian Wilson - con gái lớn của tỷ phú Elon Musk - diện thiết kế của Dior. Ảnh: Cosmopolitan

Theo Cosmopolitan, Vivian Wilson cảm nhận những bất công giàu nghèo từ khi còn nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn, cô cho biết ngày bé từng cảm thấy đau lòng khi gặp người vô gia cư, bị người lớn trách là "đứa bé hay làm quá" vì có phản ứng dữ dội. Cô cũng nhận ra cuộc sống ngày trước xa rời thực tế, chứng kiến cảnh "kẻ giàu được ưu ái, ảo tưởng xứng đáng có mọi thứ trong khi ngoài kia còn nhiều người ngủ ngoài đường".

Vivian tự nhận xét: "Tôi biết mình từng là đứa trẻ nhà giàu. Tôi không nên giảng đạo về chủ nghĩa vật chất cho bất kỳ ai". Với câu hỏi liệu cô có gặp khó khăn khi luôn bị nhắc là "con của Elon Musk", người mẫu nói không thể làm gì. Theo cô, xuất thân chỉ là một phần của câu chuyện đời mình, không ảnh hưởng tương lai.

Hiện Vivian sống ở Los Angeles (Mỹ) cùng ba người bạn, kiếm phần lớn thu nhập từ nghề mẫu và không còn liên hệ với bố. Hồi tháng 2, cô thu hút nhiều quan tâm khi có màn catwalk cho Gucci tại tuần thời trang Milan. Cô bắt đầu nổi tiếng trong làng mẫu sau khi lên trang bìa tạp chí Teen Vogue tháng 1/2025, sau đó nhận nhiều lời mời hợp tác bao gồm hãng nội y Savage X Fenty của ca sĩ Rihanna. "Bộ ảnh bìa đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi", cô nói.

Trước khi bước vào làng thời trang, Vivian từng học đại học Komazawa ở Nhật Bản với ý định trở thành giáo viên. Cô từng gây chú ý nhờ những bình luận đáp trả Elon Musk trên Threads sau khi ông chỉ trích việc cô chuyển giới trên một podcast năm 2024. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Vivian cho biết bố hiếm khi hiện diện, giúp đỡ cô suốt thời thơ ấu. So với bố, cô có mối quan hệ tốt hơn với mẹ. Khi cô công khai chuyển giới, mẹ giả vờ ngạc nhiên rồi chấp nhận.

Về cuộc sống cá nhân, Vivian tự nhận là người hướng nội. Ngày thường, cô thích chơi game, vẽ tranh và dùng mạng xã hội. Cô nói không có dự định hẹn hò, không dùng các ứng dụng tìm người yêu. "Tôi không muốn yêu đương. Chuyện này hơi đáng sợ. Tôi muốn trưởng thành hơn trước khi bước vào một mối quan hệ", cô cho biết.

Vivian Wilson sinh năm 2004, có tên thật là Xavier Alexander Musk. Năm 18 tuổi, cô nộp đơn xin tòa cho chuyển giới và đổi tên, đồng thời tuyên bố không muốn giữ mối quan hệ với Elon Musk dưới bất kỳ hình thức. Cô còn có một em trai sinh đôi và ba em ruột. Hai năm trước khi Vivian chào đời, bố mẹ cô đón con trai đầu lòng nhưng bé qua đời khi mới 10 tuần tuổi. Ngoài nghề người mẫu, cô là nhà bình luận văn hóa, nhà hoạt động vì quyền lợi người chuyển giới.

Phương Thảo (theo Cosmopolitan, Page Six)