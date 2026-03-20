Triều Tiên công bố ảnh Kim Ju-ae, con gái ông Kim Jong-un, trực tiếp lái xe tăng chủ lực đời mới khi thị sát cuộc diễn tập của lục quân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin cuộc diễn tập được tổ chức ngày 19/3 tại căn cứ huấn luyện số 60 ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham gia của một đại đội bộ binh cơ giới, đơn vị tăng thiết giáp chủ lực thuộc lực lượng dự bị của Bộ tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cùng các đơn vị đặc nhiệm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae và nhiều quan chức đã theo dõi sự kiện. Hình ảnh được công bố cho thấy Kim Ju-ae ngồi ở vị trí lái xe trên xe tăng chủ lực thế hệ mới của Triều Tiên, trong khi ông Kim Jong-un và các chỉ huy quân đội ngồi quanh tháp pháp.

Con gái ông Kim Jong-un lái xe tăng chủ lực trong cuộc diễn tập ngày 19/3. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết quân đội Triều Tiên điều động xe tăng chủ lực thế hệ mới tham gia cuộc diễn tập nhằm chứng minh năng lực trên thực địa, khả năng hiệp đồng tác chiến và phương án hành động của từng đơn vị theo nhiệm vụ chiến thuật khác nhau.

Mẫu xe này từng tham gia nhiều cuộc thử nghiệm, đánh chặn thành công 100% tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) tấn công từ nhiều hướng, chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ chủ động.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên "đã đạt thành công và tiến bộ to lớn trong hiện đại hóa ngành công nghiệp chế tạo xe tăng". Ông gọi mẫu xe tăng mới là thành quả đáng tự hào trong cuộc cách mạng thứ hai của lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên.

Xe tăng mới của Triều Tiên được trang bị cụm vũ khí điều khiển từ xa, thiết bị tác chiến điện tử và nhiều công nghệ nhằm nâng cao khả năng sống sót.

"Đây là thay đổi lớn đối với lực lượng tăng thiết giáp của chúng ta, vốn kém hiệu quả trong hoạt động tác chiến ban đêm, giúp khắc phục hoàn toàn hạn chế trong chiến đấu. Lục quân Triều Tiên sẽ được trang bị đại trà mẫu xe tăng ưu việt này, lực lượng tăng thiết giáp của chúng ta sẽ phát triển lên tầm cao mới", ông Kim nói.

Cũng trong cuộc diễn tập, quân nhân Triều Tiên sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) và drone để tấn công sở chỉ huy, cụm hỏa lực chống tăng của đối phương giả định, dựa trên dữ liệu trinh sát thời gian thực.

Xe chiến đấu bộ binh Triều Tiên sau đó phóng tên lửa chống tăng nhằm vào những thiết giáp bất ngờ xuất hiện trên chiến trường. Các đơn vị phản công bọc hậu hạ UAV, drone và trực thăng, sau đó đột kích chiếm giữ nơi đặt hỏa lực chống tăng của đối phương để mở đường cho xe tăng và bộ binh tấn công.

Quân nhân Triều Tiên tham gia diễn tập ngày 19/3. Ảnh: KCNA

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng của ông Kim Jong-un. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tháng trước cho biết Ju-ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm.

Nguyễn Tiến (Theo KCNA, AFP)