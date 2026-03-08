Con gái cựu giám đốc tình báo Mỹ bị kết án 35 năm tù vì giết người

Sophia Negroponte, 33 tuổi, đã bị Tòa án Quận Montgomery tuyên mức án trên hôm 6/3. Trước đó, vào tháng 11/2025, bồi thẩm đoàn đã tuyên cô phạm tội Giết người cấp độ hai với cái chết của người bạn Yousuf Rasmussen, 24 tuổi.

Cáo trạng xác định, Rasmussen bị sát hại vào ngày 13/2/2020 tại một ngôi nhà ở Rockville, bang Maryland. Theo cảnh sát, bị cáo Sophia, Rasmussen và một người bạn khác khi đó đang tụ tập, uống rượu và xem truyền hình.

Sophia Negroponte. Ảnh: Montgomery County Department of Police

Người bạn này khai với cảnh sát rằng Sophia và Rasmussen liên tục cãi nhau. Rasmussen bỏ đi sau cuộc cãi vã, nhưng quay lại ngay để tìm điện thoại.

Ngay lúc đó, Sophia rút dao và lao vào Rasmussen. Nạn nhân chết tại hiện trường.

Sophia lần đầu bị kết tội giết người cấp độ hai vào năm 2023 và bị kết án 35 năm tù. Tháng 1/2024, tòa phúc thẩm Maryland đã bác bản án và yêu cầu xét xử lại tại tòa án cấp quận.

Phiên tòa tập trung vào việc liệu Sophia vô tình làm Rasmussen bị thương hay cố ý giết bằng cách đâm vào cổ. Luật sư bào chữa cho Sophia kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét cô ta quá say xỉn để có thể hình thành ý định giết người.

Để đảm bảo khách quan, phiên tòa lần này đã được thay bồi thẩm đoàn khác. Sau bản án hôm 6/3, hình phạt và tội danh cho Sophia vẫn được giữ nguyên.

Trong một thông cáo, Chưởng lý bang Maryland phân tích: "Đây là kết quả thích đáng và công bằng xét đến mức độ nghiêm trọng của tội ác này. Những kết luận nhất quán của hai bồi thẩm đoàn riêng biệt, những người đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng đã chứng minh điều đó".

Vợ chồng cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ John Negroponte (áo đỏ bìa trái) cùng các con. Sophia áo trắng, bìa phải. Ảnh: American Foreign Service Association

Theo Washington Post, Sophia là một trong năm đứa trẻ Honduras bị bỏ rơi và mồ côi được vợ chồng John Negroponte nhận nuôi sau khi ông được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại quốc gia Trung Mỹ này vào những năm 1980.

"Tôi và vợ tôi, Diana, chân thành hoan nghênh quyết định này của Tòa phúc thẩm Maryland," ông John Negroponte phát biểu sau bản án của con gái.

Cựu Tổng thống George W. Bush đã bổ nhiệm ông John Negroponte làm Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) đầu tiên của quốc gia vào năm 2005. Sau đó, ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao. Ông cũng từng là đại sứ tại Mexico, Philippines, Liên Hợp Quốc và Iraq.

Hải Thư (Theo ABC, Fox5)