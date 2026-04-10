Con gái Chung Lệ Đề tận hưởng nắng gió Phú Quốc

Trên trang cá nhân ngày 9/4, Yasmine đăng loạt hình du lịch, chia sẻ các điểm đến, món ăn mà cô yêu thích.
Yasmine Ross đến Việt Nam cùng mẹ và các em, cô lưu lại lâu hơn để trải nghiệm thêm nhiều địa điểm.
Yasmine là con của Chung Lệ Đề và người chồng đầu tiên - Glen Ross (quốc tịch Bỉ). Năm 2003, Lệ Đề kết hôn lần hai cùng nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường, sinh hai con gái Tư Tiệp và Khải Lâm, vợ chồng ly hôn năm 2011. Hiện Lệ Đề và hai con út sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc còn Yasmine Ross sống ở Canada.
Yasmine Ross cho biết tận hưởng niềm vui chạy nhảy dưới nắng.
Theo TVB, Yasmine Ross nghỉ dưỡng cùng bạn trai. Cô đưa người yêu gặp ông bà ngoại.
Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada, mẹ người Việt, cha người Việt gốc Hoa. Năm 1993, cô tham gia cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức, từ đó phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Mẹ của diễn viên - bà Chung Thi Hieu - từng tham gia một số show thực tế do đài truyền hình của Trung Quốc sản xuất. Bà còn thường cùng con gái thực hiện video hướng dẫn nấu món ăn Việt Nam.
Yasmine Ross năm nay 28 tuổi, làm việc lĩnh vực âm nhạc, thời trang.
Bài hát Kaleidoscope Daydreaming của Yasmine Ross.
Cô từng thi Hoa hậu gốc Hoa Vancouver năm 2021, đoạt giải á hậu.
Ngoài Phú Quốc, Yasmine Ross khám phá Hà Nội.
Cô cho biết yêu thích ẩm thực Việt Nam, thường giới thiệu với bạn bè những nhà hàng Việt mà cô ưng ý.
Trên trang cá nhân, Yasmine Ross từng viết có giai đoạn cô ghét vóc dáng, thiếu tự tin với làn da của mình. Nhưng đến nay cô hiểu cơ thể là mái nhà cho tâm hồn, là con tàu duy nhất chở mỗi người trên hành trình cuộc đời.
Cô biết ơn và yêu thương vóc dáng, chăm sóc sóc bản thân bằng cách nạp thực phẩm lành mạnh, vận động thường xuyên và học cách lắng nghe cơ thể cần gì.
Yasmine Ross dự sự kiện thời trang ở Trung Quốc năm 2025.
Chung Lệ Đề bên ba con.
Như Anh
Ảnh: Instagram/Yasmine Ross