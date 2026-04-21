Côn Đảo vào top điểm đến trải nghiệm rùa biển hàng đầu thế giới

Tạp chí Condé Nast Traveller vinh danh Côn Đảo là một trong bảy điểm đến toàn cầu sở hữu các khu nghỉ dưỡng bảo tồn rùa biển ấn tượng nhân Ngày Trái Đất 2026.

Nhân dịp Ngày Trái đất 2026 (22/4), tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller công bố danh sách 7 điểm đến có các khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình, đem lại cho du khách trải nghiệm với rùa thú vị hàng đầu thế giới. Các điểm đến này được lựa chọn dựa trên tiêu chí có các hoạt động chăm sóc rùa bài bản, hợp tác với các nhà khoa học, mang đến cho du khách các trải nghiệm có tính giáo dục cao nhưng đồng thời cũng là nơi phù hợp để thư giãn.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách gợi ý này. Các chuyên gia của Condé Nast Traveller đánh giá nơi này nổi bật nhờ bãi biển cát trắng, làn nước xanh ngọc bích. Nằm giữa những cồn cát dọc theo bãi biển hình lưỡi liềm được bao bọc bởi những ngọn đồi, khu nghỉ dưỡng gồm 50 biệt thự tách biệt du khách khỏi thế giới bên ngoài.

Đây cũng là nhà của Let's Get Cracking, khu bảo tồn rùa biển xanh đang có nguy cơ tuyệt chủng, được khai trương vào năm 2018 với sự hợp tác của Vườn quốc gia Côn Đảo. Trung tâm đã nuôi dưỡng và thả khoảng 30.000 rùa con về đại dương, với tỷ lệ nở thành công lên đến 82%.

Mỗi năm, từ đầu tháng 3 đến tháng 10, bãi biển dài 2,7 km của khách sạn biến thành một "vườn ấp", nơi rùa mẹ quay trở về đẻ trứng trên cát.

Rùa con sau khi nở quay trở về biển ở Côn Đảo. Ảnh: Booking

Với những du khách yêu thích sinh vật biển, hàng loạt khách sạn sinh thái cho phép họ tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ bảo tồn rùa biển. Những khu nghỉ dưỡng ven biển này có các khu vực rùa làm tổ được bảo vệ, trung tâm ấp trứng. Các sáng kiến "tắt đèn" (loại bỏ ánh sáng trắng trên bãi biển) được thực hiện để bảo vệ rùa trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. Nhân viên sẽ theo dõi cẩn thận các điều kiện để giúp rùa con sống sót và an toàn ra môi trường tự nhiên.

Du khách khi đến đây có thể tham gia trải nghiệm quá trình chờ rùa đẻ trứng, ấp trứng và thả rùa con về biển cũng như tham gia chương trình Turtle Talks, các buổi thảo luận do đội ngũ chuyên gia về phát triển bền vững hướng dẫn. Khách tham dự sẽ hiểu sâu hơn về sinh học, hành vi của rùa biển và những thách thức trong việc bảo tồn loài động này.

Các địa điểm khác cũng nằm trong danh sách gồm Maroma, A Belmond Hotel và Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Mexico), The Ritz-Carlton (Florida, Mỹ), Turtle Beach Resort (Barbados), Mandarin Oriental (quần đảo Saint Vincent & the Grenadines), Four Seasons Resort & Residences (Rio Grande, Puerto Rico).

Ra đời từ năm 1987, Condé Nast Traveller là ấn phẩm du lịch hàng đầu của Mỹ, thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast. Tạp chí chuyên cung cấp thông tin về các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ lữ hành trên phạm vi toàn thế giới. Hàng năm, đơn vị này thực hiện các bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của chuyên gia và độc giả, có ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn của tệp khách hàng phân khúc cao cấp. Các danh sách từ Condé Nast Traveller thường được giới chuyên môn lấy làm tham chiếu để đánh giá chất lượng dịch vụ và mức độ nhận diện của các thương hiệu trong ngành du lịch quốc tế.

Anh Minh (Theo CnTraveller)