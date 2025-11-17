Con Cò Đây - 'hiện tượng số' gắn với hình ảnh bà thím

Anh góp mặt trong hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards mùa thứ hai, cạnh tranh với Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hannah Olala, Gia đình Truyền hình, Tina Thảo Thi, Jenny Huỳnh.

TikToker tên thật Quân Trương, quê Hà Nội, là nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong hai năm trở lại đây. Con Cò Đây "gây sốt" qua series hóa thân thành người mẹ miền Bắc, gồm hàng chục câu chuyện. Khả năng diễn xuất duyên dáng, nhập vai, cùng các màn hóa trang của anh đưa video nhanh chóng vào top xu hướng, được chia sẻ rộng rãi.