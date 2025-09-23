Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây, tên thật Quân Trương, được khán giả yêu mến nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và giàu năng lượng. Bắt đầu với các video review ẩm thực, anh dần mở rộng nội dung và chỉ thực sự tỏa sáng trong một năm trở lại đây với series hóa thân thành "mẹ miền Bắc". Những cử chỉ, lời thoại và lối diễn duyên dáng giúp Quân tạo dấu ấn riêng, biến nhân vật thành hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội.

Không chỉ mang lại tiếng cười, Con Cò Đây còn gợi cảm giác thân thuộc, gần gũi, qua đó nhận được thiện cảm lớn từ cộng đồng. Từ các video ẩm thực đến những thước phim đời thường, anh dần khẳng định phong cách khác biệt, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng sáng tạo nội dung hiện nay.