Con bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm

MỹCặp vợ chồng cho một phụ nữ lạ "đang cần chỗ ở" về nhà mình qua đêm, sáng hôm sau phát hiện cô ta biến mất cùng con gái 2 tuổi của họ.

Ngày 22/2, Sở Cảnh sát Avondale ở bang Arizona thông báo đã bắt Marina Noriega, 23 tuổi, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái Kehlani Rogers.

Cha mẹ của đứa trẻ, không tiết lộ danh tính, nói với cảnh sát rằng đã cho một phụ nữ lạ "đang cần chỗ ở và cần giúp đỡ" về nhà vào tối 20/2. Sáng 21/2, họ thức dậy và phát hiện người này cùng đứa con 2 tuổi của họ đã biến mất. Cô bé Kehlani được nhìn thấy lần cuối vào lúc 23h30 ngày 20/2 tại nhà.

Sau khi nhận được trình báo, Sở Cảnh sát Avondale lập tức phát thông báo khẩn cấp, công bố ảnh nghi phạm và kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng.

Marina Noriega (trái) và cô bé Kehlani Rogers trong ảnh do cảnh sát công bố. Ảnh: Avondale AZ PD

Các điều tra viên đã nhận được một tin báo giúp xác định Marina Noriega là nghi phạm. Một phụ nữ nói với cảnh sát rằng đã cho Marina và đứa trẻ đi nhờ xe đến thành phố Maricopa vào 21/2, khi đó Marina được cho là đã tiết lộ kế hoạch đi tàu đến California.

Hình ảnh từ camera giám sát tại một cơ sở kinh doanh ở Maricopa giúp cảnh sát xác nhận Marina có mặt ở đó cùng đứa trẻ.

Sáng 22/2, cảnh sát tìm thấy Marina và cô bé Kehlani tại một trạm xăng sau khi họ bị phát hiện ở thành phố Phoenix.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh Marina Noriega đẩy xe chở cô bé Kehlani Rogers ở Maricopa vào 21/2. Ảnh: Avondale AZ PD

Trong quá trình điều tra, Marina được cho là đã nói với cảnh sát rằng mình là mẹ của Kehlani, nhưng sau đó rút lại lời khai và nói "đã phạm sai lầm".

Theo báo cáo của các điều tra viên, người phụ nữ này "phủ nhận có bất kỳ kế hoạch nào sau khi bắt cóc đứa trẻ và phủ nhận ý định bán hay làm hại đứa trẻ".

Tuệ Anh (theo People, 12news)