Còn 5 giờ nữa đến tọa đàm kích cầu du lịch

14h ngày 24/9 sẽ diễn ra Tọa đàm "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm hội nghị Almaz, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Trong khuôn khổ tọa đàm đại diện Tổng cục Du lịch, doanh nghiệp và địa phương sẽ cùng trao đổi về phương án du lịch an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 lần hai đã giảm bớt, gần một tháng không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tham dự sự kiện có ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Thị trường, Tổng cục Du lịch, ông Vũ Thế Bình - Hiệp hội Du lịch, đại diện các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, TP HCM... cùng nhiều doanh nghiệp nghỉ dưỡng, lữ hành, khách sạn.

Đồi cát bay Mũi Né, Bình Thuận.

Tọa đàm có ba phiên thảo luận gồm: Phiên 1 – Du lịch Việt Nam an toàn và Phiên 2 – Du lịch Việt Nam hấp dẫn. Cuối cùng, ở phiên 3, các bên sẽ cùng thảo luận đê tìm ra giải pháp cho ngành du lịch trong mùa cuối năm 2020.

Sự kiện hướng đến mục tiêu đánh giá xu thế thị trường, nhu cầu mới của khách hàng để tìm ra giải pháp tức thời cho doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, tạo đà cho hồi phục bất động sản du lich, đảm bảo tâm lý an tâm đầu tư của chủ đầu tư.

"An toàn" và "Hấp dẫn" sẽ là nội dung chính được thảo luận tại tọa đàm này. Để tìm ra giải pháp bảo đảm an toàn cho ngành du lịch, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, đại diện Bộ Y tế sẽ chia sẻ các nguyên tắc an toàn cơ bản cần đáp ứng tại các địa điểm vui chơi, giải trí, khu du lịch, lưu trú... Bên cạnh đó, đại diện các địa phương sẽ trình bày về các giải pháp an toàn cho điểm đến, những lợi thế và khó khăn tại điểm đến. Doanh nghiệp cũng chia sẻ các giải pháp đã áp dụng trong hệ thống của mình. Đại diện Tổng cục du lịch sẽ nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn với các dịch vụ, sản phẩm của ngành với địa phương, doanh nghiệp.

Ở phiên hai, để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, đại diện Tổng cục du lịch sẽ chia sẻ về kế hoạch phù hợp với nhu cầu và tâm lý khách thời kỳ bình thường mới. Những địa phương du lịch hồi phục tốt như Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, TP HCM, Hà Nội... cần có những sản phẩm mới như các hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao về đêm giúp kích cầu, góp phần phát triển du lịch.

Trong đó, với nhiều lợi thế về du lịch biển, địa hình đa dạng, ẩm thực đặc sắc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thu hút du khách cũng nhu các nhà đầu tư địa ốc nghỉ dưỡng với nhiều nơi vui chơi như khu ẩm thực đêm Đồ Chiểu, trường đua chó Lam Sơn, chợ đêm, nhà úp ngược, khu cắm trại rừng dương Paradise, công viên Bãi Trước, quán bar, vũ trường... Bên cạnh đó Hồ Tràm cũng nổi lên là một điếm đến mới nổi hấp dẫn tại Bà Rịa - Vũng Tàu về du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm.

Ngoài ra, để thu hút du khách, đại diện các cụm địa phương và doanh nghiệp sẽ thảo luận về những chương trình kích cầu, khuyến mãi, liên kết để các sản phẩm hấp dẫn, mang nét đặt trưng từng điểm đến, tạo vòng tròn khép kín. Ví dụ , từ TP HCM, du khách sẽ đến với NovaWorld Ho Tram, Cáp treo Tây Ninh, đồi cát bay Mũi Né, NovaWorld Phan Thiết...

Độc giả có câu hỏi gửi thư về địa chỉ: dulich@vnexpress.net.

