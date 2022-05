Collagen Peptide hoạt tính sinh học (USA) chinh phục thị trường Việt

Theo TS Shelly Hester, bổ sung collagen peptide sẽ giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa và tăng độ đàn hồi cho da.

Theo Grand View Research, thị trường thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ước tính sẽ đạt 76.6 tỷ USD vào năm 2028. Hiểu nhu cầu và tiềm năng của phân khúc này, Nu Skin – một thương hiệu đã có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực chống lão hóa, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm Inner Focus Collagen Plus, là dạng collagen thuỷ phân (collagen peptide) hoạt tính sinh học giúp bổ sung collagen peptide. Sản phẩm tạo tiếng vang ở các thị trường đã ra mắt, đặc biệt là ở Mỹ. Nỗ lực này của tập đoàn được Globee ghi nhận và trao giải Vàng năm 2021 ở hạng mục Sản phẩm, Dịch vụ và Giải pháp của Hoa Kỳ đối với Sản phẩm Beauty Focus Collagen Plus. Trong tháng 5 này, sản phẩm Inner Focus Collagen Plus chính thức đến Việt Nam và được bán giới hạn cho Đại diện thương hiệu.

TS Shelly Hester - nhà khoa học cao cấp của Nu Skin đã có những chia sẻ về ưu điểm của collagen thuỷ phân và sản phẩm Inner Focus Collagen Plus.

TS Shelly Hester - nhà khoa học cao cấp của Nu Skin

- Theo bà, lão hóa da sẽ bắt đầu hình thành từ độ tuổi nào?

- Collagen là một loại protein dạng sợi chiếm 30% trong cơ thể và 70% trong da. Theo một số nghiên cứu, khi bước vào độ tuổi trưởng thành, cơ thể sẽ bắt đầu sụt giảm collagen. Trong suốt giai đoạn này, lượng collagen bắt đầu giảm khiến da mất độ đàn hồi, không còn giữ được ẩm như trước dẫn đến da bị khô ráp và xuất hiện nhiều nếp nhăn, sạm nám.

- Vậy chúng ta nên bổ sung collagen vào cơ thể bằng cách nào?

- Hiện nay, đa phần những phương pháp ngăn ngừa lão hóa đều bắt nguồn từ việc xây dựng lối sống lành mạnh như ăn uống khoa học, hạn chế đồ uống có cồn, giảm lo âu căng thẳng, ngủ đủ giấc và chủ động rèn luyện thể chất. Mặc dù lối sống lành mạnh có vẻ đơn giản và dễ thực hiện, nhưng nó có thể là một thách thức. Do đó, nó cũng có thể có lợi khi bổ sung collagen và các sản phẩm nước giải khát có các thành phần giúp làm đẹp da và tổng hợp collagen. Tuy nhiên, các chỉ số về lão hóa da sẽ khác nhau ở mỗi người. Điều quan trọng là cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho da ở mọi lứa tuổi để giúp bảo vệ da.

- Ưu điểm của collagen thuỷ phân đối với làn da phụ nữ là gì?

- Collagen thuỷ phân hoạt tính sinh học được tạo thành từ các chuỗi axit amin đã được thủy phân bởi nhiệt hoặc hóa chất để phân tách và cho phép hấp thụ vào cơ thể dễ dàng hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung từ 2,5 đến 5 g collagen thuỷ phân mỗi ngày có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa, giúp tăng độ đàn hồi của da và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Một loại Collagen peptide đặc biệt cũng được chứng minh về hiệu quả làm tăng các protein của da như procollagen loại 1 và elastin.

Collagen Plus đã được dùng thử tại Việt Nam với kết quả vượt mong đợi. Ảnh: Nu Skin.

- Vì sao Nu Skin lại chọn ứng dụng collagen thuỷ phân hoạt tính sinh học vào các sản phẩm của mình?

- Chúng tôi chọn bổ sung collagen bằng cách ứng dụng collagen thuỷ phân hoạt tính sinh học vào trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe collagen của Nu Skin. Các phân tử collagen thuỷ phân có cấu tạo đặc hiệu gồm các axit amin và peptide có thể liên kết và làm tăng các protein trong tế bào da. Collagen thuỷ phân "dấu vân tay" đặc biệt (bioactive collagen peptide) giúp chúng liên kết hiệu quả hơn với các thụ thể collagen và giúp tôn lên vẻ đẹp của làn da bạn.

- Ngoài collagen thuỷ phân, Nu Skin còn ứng dụng thêm công nghệ đặc biệt gì cho sản phẩm mới lần này?

- Với lợi thế là một trong những công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Nu Skin có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự an toàn của sản phẩm. Các nghiên cứu về từng thành phần riêng lẻ trong công thức và hiệu quả của sự kết hợp các thành phần là một khía cạnh độc đáo của tất cả các sản phẩm Nu Skin.

Đơn cử như Inner Focus Collagen Plus (dạng bột pha uống), chúng tôi không chỉ nghiên cứu về collagen mà còn ứng dụng thêm các thành phần như lutein và phytoceramides. Lutein là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp da chống lại các gốc tự do gây hại cho da. Còn phytoceramides lại được biết đến là nhóm axit béo hỗ trợ điều trị nếp nhăn và cấp ẩm.

- Theo bà, sự khác biệt của các sản phẩm chống lão hoá của Nu Skin trên thị trường hiện nay là gì?

- Thiết bị BioPhotonic Scanner được sử dụng để đo lượng carotenoid trên da. Lutein là một loại carotenoid có trong sản phẩm Inner Focus Collagen Plus. Một nghiên cứu lâm sàng đã được hoàn thành khi chúng tôi đánh giá tác dụng của việc sử dụng sản phẩm Inner Focus Collagen Plus hàng ngày trong 4 tháng. Điều này cho thấy rằng chúng tôi có thể chứng minh rằng một thành phần trong công thức đang được hấp thụ và có thể mang lại lợi ích cho da.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả trên người cho thấy công thức này sẽ giúp chúng ta trải nghiệm những lợi ích chăm sóc da từ bên trong.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh*

Huyền My