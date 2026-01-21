Cocoon bán chạy nhất tại Guardian Việt Nam năm 2025

Guardian Việt Nam xác nhận Cocoon bán hơn một triệu sản phẩm trên toàn hệ thống năm 2025, trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại chuỗi bán lẻ này.

Chuỗi bán lẻ xác nhận thông tin trên ở các nền tảng số hồi cuối tháng 12/2025, căn cứ vào dữ liệu tổng hợp doanh số toàn hệ thống. Với hơn một triệu sản phẩm bán ra, Cocoon được ghi nhận là mỹ phẩm Việt chiếm vị trí đầu kể từ khi Guardian Việt Nam bước chân vào thị trường.

Theo đại diện Guardian, kết quả này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi người Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nội địa có nguồn gốc rõ ràng, giá trị sử dụng thực tế lẫn định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Cocoon được vinh danh ở ngành hàng chăm sóc tóc, cơ thể và tẩy tế bào chết tại Guardian Awards 2025 - giải thưởng thường niên của hệ thống, ghi nhận dữ liệu hành vi tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh. Chuỗi bán lẻ cũng xác định thương hiệu thuần chay là trụ cột trong danh mục Green beauty (Làm đẹp xanh).

Sản phẩm Cocoon được vinh danh tại Guardian Awards 2025. Ảnh: Guardian

Bà Carmen Leong, Giám đốc thu mua Guardian Việt Nam, cho biết thành công của Cocoon không chỉ thể hiện ở doanh số mà còn ở mức độ phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt là nhóm khách trẻ. Với định hướng mỹ phẩm thuần chay và cảm hứng từ nguyên liệu trong nước, thương hiệu tạo được độ tin cậy, cảm giác gần gũi với người tiêu dùng, nhất là nhóm Gen Z, Alpha.

"Việc Cocoon vươn lên vị trí ‘thương hiệu bán chạy nhất’ góp phần gia tăng lượng khách đến cửa hàng, cải thiện hiệu quả kinh doanh đa kênh và thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc Green Beauty - một trong những nhóm ngành tăng trưởng nhanh nhất tại Guardian", bà Carmen Leong cho hay.

Trước câu hỏi "yếu tố nào giúp Cocoon tăng trưởng năm qua", Giám đốc thu mua Carmen Leong nêu điểm mạnh của thương hiệu là "khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc da thiết yếu như da mụn, cấp ẩm, làm sáng da với mức giá dễ tiếp cận". Việc xây dựng sản phẩm theo hướng đơn giản, thông tin rõ ràng giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận, trải nghiệm và duy trì mua lại trong bối cảnh chi tiêu ngày càng thận trọng.

Ngoài ra, hệ thống bán lẻ toàn quốc của Guardian cùng chiến lược kết nối đồng bộ giữa kênh online và chuỗi cửa hàng hỗ trợ thương hiệu mở rộng độ phủ. Các khu trưng bày chuyên biệt như Green Beauty và chăm sóc da tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, trong khi kênh thương mại điện tử lẫn mạng xã hội góp phần gia tăng tương tác với người dùng trẻ.

Quầy kệ mỹ phẩm thuần chay tại chuỗi cửa hàng. Ảnh: Kim Tính

Về định hướng dài hạn, phía Guardian Việt Nam cho biết tiếp tục đồng hành loạt thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững. Trong danh mục sản phẩm chăm sóc da và Green beauty, đơn vị vẫn xác định Cocoon là đối tác chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng ngành hàng, gia tăng mức độ gắn kết với người tiêu dùng.

"Chúng tôi tin cột mốc này không chỉ là thành công của riêng Cocoon mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của mỹ phẩm Việt trong thị trường làm đẹp ngày càng chuyên nghiệp và cạnh tranh", bà Carmen Leong nhận định.

Hơn một thập niên hoạt động, Cocoon theo đuổi định hướng "phát triển bền vững gắn với triết lý thuần chay". Các sản phẩm đạt loạt chứng nhận quốc tế như PETA, Cruelty Free International hay Vegan Society - những tổ chức thường yêu cầu cao về mỹ phẩm thuần chay, không thử nghiệm trên động vật.

Trạm tái nạp sản phẩm của Cocoon tại cửa hàng Guardian. Ảnh: Kim Tính

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2011, Guardian cam kết mang đến 100% sản phẩm chính hãng, dần trở thành một trong những nhà bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp lớn tại châu Á. Với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc, đơn vị hiện phục vụ 3,5 triệu khách hàng thân thiết.

(Nguồn: Cocoon)