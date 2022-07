Cô vợ bị nhầm là con gái của chồng

AnhHannah Van Noort, 28 tuổi, và người chồng Shaun Murray 61 tuổi vừa có một đám cưới "đẹp như mơ" vào tháng 6.

"Đa số sẽ nghĩ mối tình chênh lệch tuổi tác của chúng tôi là một giao dịch để được nhập cư hoặc lợi ích tài chính. Nhưng ngoài tình yêu, tôi chẳng vì điều gì khác", cô gái người Amsterdam (Hà Lan) nói.

Năm 2015, Hannah, cũng là một ca sĩ, ban đầu liên hệ với Shaun trên YouTube vì ấn tượng với bản nhạc We Are The Champions mà Shaun cover bằng đàn guitare. Họ thấy hợp nhau vì cùng chung đam mê những bản nhạc của thập niên 1970-1980.

Hai người giữ liên lạc trong một năm tiếp theo, khi Hannah đang học đại học ở Hà Lan. Vào dịp sinh nhật lần thứ 23, cô hẹn gặp trực tiếp ông Shaun, nhân chuyến sang Anh thăm bạn bè. Trong lòng, Shaun không muốn có quan hệ vượt ra ngoài tình bạn vì khoảng cách tuổi tác, nhưng Hannah đã lập tức "say nắng" khi gặp ông ngoài đời.

Hannah và người chồng hơn 33 tuổi. Ảnh: Mercury Press & Media

"Tôi ngỏ lời yêu anh và tình yêu bắt đầu từ phút ấy", cô kể. Họ giữ bí mật trong vài tháng. Có một số trở ngại phải vượt qua là khoảng cách tuổi tác lẫn không gian. Tuy nhiên, tình cảm của họ càng lúc càng mặn nồng.

Năm 2018, Hannah chuyển đến Anh sống cùng bạn trai. Tháng 6 năm nay, sau sáu năm yêu, họ kết hôn trong ngôi nhà ở Maidstone, Kent.

"Khi gia đình gặp chúng tôi, họ nhìn ngay ra đây là tình yêu đích thực. Tôi thấy hạnh phúc khi được người thân chấp thuận tình cảm này. Còn lại, chúng tôi không quan tâm người lạ nghĩ gì", cô khẳng định và tiết lộ, nhiều lần bị nhầm là con gái của Shaun.

Hannah cho hay, trong những mối quan hệ trước, các chàng trai dạy cô cách yêu họ, nhưng Shaun dạy cô cách yêu chính mình.

"Ở bên Shaun không có những phút kịch tính như phim. Chúng tôi yêu nhau bình lặng, tập trung, ổn định nhưng đầy đam mê", người vợ trẻ chia sẻ.

Nhật Minh (Theo Metro)