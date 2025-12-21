Cơ trưởng kể chuyến hạ cánh đầu tiên tại sân bay Long Thành

Các cơ trưởng điều khiển những chuyến bay đầu tiên đến Long Thành cho biết tổ bay đã chuẩn bị kỹ lưỡng thông số khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sáng 19/12, ba chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành, đánh dấu thời điểm sân bay quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức được khai thác. Đây là các chuyến bay đặc biệt, chở lãnh đạo Chính phủ, cán bộ kỹ thuật và nhân sự chủ chốt của các hãng hàng không.

Người điều khiển chuyến bay của Vietjet Air là cơ trưởng Lê Hoài Nam, phi công đội bay A320/321 với hơn 8.000 giờ bay. Anh cho biết tổ bay nhận nhiệm vụ trước thời điểm cất cánh 5 ngày, khoảng thời gian ngắn nhưng đòi hỏi chuẩn bị ở mức cao nhất. Ba phi công trong tổ đã nghiên cứu chi tiết các thông số khai thác của sân bay Long Thành, từ đường băng, phương thức tiếp cận, hệ thống dẫn đường đến các kịch bản dự phòng về thời tiết, kỹ thuật và điều hành bay.

Ba máy bay đáp sân bay Long Thành. Video: Minh Hoàng Ba máy bay đáp sân bay Long Thành. Video: Minh Hoàng

Ngoài việc bay mô phỏng trên buồng lái giả định, cơ trưởng Nam trực tiếp khảo sát sân bay hai lần, tham gia nhiều cuộc họp với các bộ phận kỹ thuật, điều hành bay và kiểm soát không lưu. Theo anh, với những chuyến bay mang tính mở đầu, mọi yếu tố cảm tính đều phải gạt sang một bên, nhường chỗ cho kỷ luật và quy trình an toàn tuyệt đối.

Do khoảng cách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành chỉ hơn 40 km, máy bay không bay thẳng mà phải vòng xuống phía nam để tránh xung đột luồng không lưu, bảo đảm an toàn trong giai đoạn khai thác ban đầu. Khi vào vùng trời Long Thành, tổ bay được kiểm soát viên không lưu hướng dẫn chi tiết từng bước giảm tốc, hạ độ cao và tiếp cận đường băng.

Cơ trưởng Lê Hoài Nam điều khiển máy bay của Vietjet Air đến sân bay Long Thành ngày 19/12. Ảnh: NVCC

Khoảng 8h30, máy bay của Vietjet Air hạ cánh an toàn xuống đường băng Long Thành, tiếp đó 5 phút là chuyến bay của Bamboo Airways. Trước đó khoảng 20 phút, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội cũng đã hạ cánh, chở Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và đại diện các bộ, ngành.

Cơ trưởng Nguyễn Đình Cường, người điều khiển chuyến bay của Bamboo Airways, cho biết ông có hơn 25 năm kinh nghiệm và tích lũy trên 17.000 giờ bay, song vẫn cảm nhận rõ áp lực khi đảm nhiệm chuyến bay đầu tiên của hãng tại sân bay mới. Trước ngày bay, tổ phi công cũng thực hiện bay thử trên buồng lái mô phỏng, xây dựng các tình huống giả định như chướng ngại vật trên đường băng hay thời tiết xấu buộc phải bay lại.

Theo cơ trưởng Cường, ấn tượng rõ nhất khi tiếp cận Long Thành là không gian hạ cánh rộng, tầm nhìn thoáng, ít vật cản. Sân bay nằm trên khu vực cao, không bị che chắn bởi núi non, giúp giảm nhiễu động không khí và tạo điều kiện ổn định cho hoạt động cất, hạ cánh.

Đội bay Vietjet Air mang theo hai lá quốc kỳ đến sân bay Long Thành. Ảnh: Phương Linh

Khi máy bay của Vietjet Air lăn vào bãi đỗ, hai lá quốc kỳ Việt Nam được cắm ra cửa sổ buồng lái. Trong không gian rộng lớn của sân bay mới, hình ảnh này đánh dấu khoảnh khắc các chuyến bay đầu tiên hoàn tất hành trình an toàn.

Các cơ trưởng đánh giá hệ thống đường băng, đèn hiệu, dẫn đường và quy trình điều hành bay tại Long Thành hoạt động ổn định, đồng bộ. Sự phối hợp giữa tổ bay và lực lượng kiểm soát không lưu diễn ra nhịp nhàng.

Sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng diện tích 5.364 ha. Giai đoạn 1 có mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD, trong khi tổng vốn cho toàn bộ dự án dự kiến lên tới 16 tỷ USD. Khi hoàn thành, sân bay có công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm hàng không hiện đại hàng đầu khu vực.

Đoàn Loan