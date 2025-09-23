Tôi đã yêu đơn phương thầy giáo lúc nào không hay

Tôi không cố tình tiếp cận, không muốn nghĩ tới nhưng tâm trí lúc nào cũng có hình ảnh của thầy, về nụ cười thầy dành cho mình.

Tôi không nghĩ một ngày lại viết về một vấn đề mà mình không hề muốn. Tôi khá hiền và dễ rung động nhưng cũng rõ ràng trong tình cảm, thường kiểm soát và có lý trí trong những mối quan hệ trước đây vì rất sợ bị tổn thương. Về mặt bạn bè, trước giờ tôi tiếp xúc với ai nếu thấy được họ là người tốt, thường giúp đỡ người khác, tôi sẽ cố gắng cư xử tốt với họ. Tôi nghĩ người tốt xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Tôi chia sẻ vậy để mọi người hiểu về tính cách của mình.

Tôi đang là sinh viên, có tình cảm với thầy giáo của mình. Trước kia có vài lần tôi để ý thầy, thầy rất hiền. Thầy không đẹp trai nhưng tôi quý thầy bởi cách cư xử, thầy khá giỏi nhưng lại không hề khắt khe. Tôi thấy thầy có vẻ là người tốt nên rất mến.

Có vài lần, tôi vô tình quay qua, thấy thầy đang nhìn mình cười, tôi cũng không biết tại sao nên chỉ gật đầu cười xã giao thôi. Tôi không cố tình tiếp xúc với thầy, không kết bạn qua mạng xã hội và cũng không vào theo dõi thầy trên đó. Dần dần tôi có tình cảm với thầy lúc nào không hay nhưng vẫn cố bao biện rằng đó chỉ là sự cảm mến vì thấy thầy là người tốt. Cho đến hôm nay, tôi chắc chắn mình đã yêu thầy.

Thời gian này tôi khổ tâm lắm, ngày nào cũng nghĩ về thầy dù bản thân khá bận rộn chứ không rảnh rỗi. Anh chị sẽ thấy tôi vô lý đúng không? Chỉ có vậy thôi mà đã có tình cảm, nhưng tình cảm này đã có khá lâu rồi, lý do chỉ có một, đó là vì tôi thấy thầy tốt. Tôi nghĩ có thể mình đã nợ người này từ những kiếp trước nên giờ mình mới phải yêu đơn phương như vậy.

Tôi không cố tình tiếp cận, không muốn nghĩ tới nhưng tâm trí lúc nào cũng có hình ảnh của thầy, về nụ cười thầy dành cho mình. Tôi không muốn có tình cảm với thầy giáo đâu, chỉ muốn tập trung học hành và phát triển bản thân. Có phải tôi đã quá dễ dàng đánh giá một người là người tốt chỉ vì vài hành động nhỏ của họ không? Mong được các anh chị chia sẻ.

Hà Thu