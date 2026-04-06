'Cô tiên từ thiện' ở TP HCM vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến là "cô tiên từ thiện", bị cáo buộc cùng bạn trai Việt kiều mua ma túy để tổ chức tiệc sinh nhật cho người bạn tại nhà ở Thủ Đức.

Hành vi của Nguyễn Đỗ Trúc Phương, 32 tuổi, và bạn trai Vũ Hải Anh, 41 tuổi, được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố cùng 225 người khác về hàng loạt tội danh. Trong đó, Phương và bạn trai bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi của các bị can được phát hiện trong quá trình Công an TP HCM mở rộng Chuyên án VN10 - truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, thông qua 4 tiếp viên hàng không.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Vết trượt của một biểu tượng 'sống đẹp'

Trước khi vướng vòng lao lý, Phương là gương mặt nổi bật trong cộng đồng thiện nguyện với biệt danh "cô tiên đời thực". Sau 10 năm du học, cô về nước quản lý công việc kinh doanh của gia đình tại TP HCM và bắt đầu hành trình hỗ trợ các hoàn cảnh ngặt nghèo thông qua mạng xã hội.

Sức ảnh hưởng của Phương đến từ sự minh bạch và tốc độ huy động vốn ấn tượng. Trong đại dịch COVID-19, cô tham gia tuyến đầu, điều phối hàng chục tỷ đồng cứu trợ bà con. Phương từng được cơ quan chức năng ghi nhận, vinh danh như biểu tượng của lòng nhân ái và lối sống tích cực của giới trẻ.

Theo cáo trạng, Phương và bạn trai sống chung như vợ chồng từ năm 2021, đến giữa năm 2023 chuyển về sinh sống tại phường An Phú (TP Thủ Đức cũ), TP HCM. Ngày 15/3/2024, cả hai dự định tổ chức sinh nhật cho người bạn tại nhà của mình. Tối hôm sau, Phương nhắn tin rủ một số bạn đến. Cả hai cùng khoảng 12 người ăn uống tại khu vực bếp tầng trệt.

Trong lúc này, Phương và Hải Anh chuẩn bị các bình khí cười và ma túy gồm ketamine, "nước vui" và thuốc lắc để cả nhóm sử dụng. Các loại ma túy này do Phương liên hệ Phạm Văn Duy Bảo mua trước đó.

Rạng sáng 17/3/2024, một số người ra về, những người còn lại được Phương rủ lên phòng hát karaoke. Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, gồm 4 người tại phòng khách và 6 người ở tầng hai. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định 6 trong số 10 người dương tính với ma túy, trong đó có Phương và Hải Anh.

Quá trình điều tra, Phương khai đã hai lần nhờ Bảo mua ma túy để sử dụng. Cụ thể, ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Phạm Văn Duy Bảo mua 2 gói "nước vui" vị nho (không xác định loại, khối lượng), 5 viên MDMA và 2,5 gr ketamine với giá 9,9 triệu đồng. Đến ngày 16/3/2024, Phương tiếp tục nhờ Bảo mua 2 gói "nước vui" hiệu Chali nhưng chưa thanh toán.

Ngoài ra, từ cuối năm 2021, Phương nhiều lần mua các loại ma túy như MDMA, "nước vui", ketamine từ Trần Thành Trung (bị can trong vụ án) để sử dụng, đã chuyển khoản thanh toán nhưng không xác định được số lượng do thời gian đã lâu.

Riêng Vũ Hải Anh không thừa nhận cùng Phương tổ chức sử dụng ma túy. Bị can này cho rằng không biết việc Phương mua ma túy của Bảo và cũng không sử dụng. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Phương và những người liên quan và vật chứng thu giữ, cơ quan tố tụng xác định Hải Anh đã tham gia chuẩn bị ma túy.

Từ đó, cơ quan chức năng xác định Vũ Hải Anh đồng phạm với Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ketamine và cocain (tinh thể màu trắng) được lấy ra từ các tuýp kem đánh răng do nhóm tiếp viên mang về. Ảnh: Hải quan TP HCM.

Chuyên án VN10: Triệt phá đường dây ma túy 'lớn nhất lịch sử'

Từ vụ án 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam tháng 3/2023, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Qua đấu tranh, nhà chức trách xác định các tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng mà không biết bên trong có chất cấm.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện mạng lưới tội phạm tinh vi, sử dụng người Việt định cư tại Pháp thuê vận chuyển ma túy về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Sau đó, hàng cấm được giao cho các đầu nậu tại TP HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Hoàng Sỹ Thắng, Hà Danh Nậm được xác định là những người cầm đầu đường dây ma túy đặc biệt lớn này. Mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan trong đó gồm nhóm của Phương và Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) sử dụng.

Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn.

Trong vụ án này, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín, 44 tuổi bị cáo buộc tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu An Tây bị cáo buộc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, hành vi của các nhóm bị can này được khởi tố, điều tra trong những vụ án khác nhau. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng sau đó đã nhập chung thành một vụ án và truy tố 227 bị can, trong đó có 4 người đang bị truy nã.

Hải Duyên