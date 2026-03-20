Cơ thể ra sao khi bạn ăn quá nhiều muối?

Ăn nhiều muối dẫn đến huyết áp cao, tăng cân, gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ, làm suy giảm sức khỏe tổng thể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tức khoảng một thìa cà phê, để phòng bệnh tim mạch, huyết áp. Tuy nhiên, nhiều người ăn mặn dẫn đến dư thừa muối, gây nhiều tác động xấu đến sức khỏe.

Cơ thể tích nước

Sưng phù là một triệu chứng phổ biến nhưng ít được chú ý của tiêu thụ nhiều muối. Khi nồng độ muối trong máu tăng cao, cơ thể sẽ giữ lại nước để pha loãng natri, dẫn đến sưng phù ở bàn tay, bàn chân, mắt cá chân, mặt... Ăn nhiều muối cũng làm tăng áp lực lên thành mạch, buộc thận phải làm việc quá tải.

Huyết áp cao

Nhiều nguyên nhân gây ra huyết áp cao, nhưng một trong số đó có thể là do ăn nhiều muối. Sự thay đổi huyết áp diễn ra thông qua thận. Quá nhiều muối khiến thận khó loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa. Kết quả là huyết áp tăng lên, nếu kéo dài làm tổn thương hệ tim mạch, nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, nhiều vấn đề về thận.

Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ rệt. Mỗi người nên thường xuyên theo dõi huyết áp. Khi huyết áp đạt 140/90 mmHg trong lần đo buổi sáng thường cho thấy cơ thể đã tiêu thụ nhiều muối.

Tăng cân

Khi bạn tăng cân nhanh chóng (1-2 kg trong một ngày hoặc 2 kg trong vòng một tuần) mà không thay đổi chế độ tập luyện, không ăn nhiều thì muối có thể là nguyên nhân. Lượng muối dư thừa trong chế độ ăn uống dẫn đến giữ nước, gây tăng cân không mong muốn.

Khó chịu ở dạ dày, các vấn đề về đầy hơi

Ngoài ảnh hưởng đến tuần hoàn và cân bằng dịch, nạp nhiều muối còn gây hại dạ dày - ruột, dẫn đến đầy hơi, đau bụng và khó chịu tiêu hóa. Do muối làm chậm quá trình tiêu hóa có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày..

Rối loạn giấc ngủ

Nếu bạn ăn quá nhiều muối trước khi đi ngủ dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Các dấu hiệu có thể bao gồm ngủ không ngon giấc, thức giấc nhiều lần vào ban đêm, không cảm thấy tỉnh táo vào buổi sáng.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)