Cổ phiếu Vingroup giúp chứng khoán lên mức cao nhất một tháng

Cổ phiếu VIC của Vingroup nhiều lúc tăng trần, thành động lực duy nhất giúp VN-Index lên gần 1.880 điểm, cao nhất một tháng.

VN-Index giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay. Trừ vài phút bị kéo về dưới tham chiếu sau khi thực hiện các lệnh ATO, chỉ số chung duy trì sắc xanh trong buổi sáng. Tuy nhiên thị trường dao động khá mạnh với biên độ hơn 15 điểm.

Sang buổi chiều, chỉ số đại diện sàn HoSE diễn biến tích cực, có lúc ghi nhận cao hơn tham chiếu 21 điểm. Điều chỉnh nhẹ sau phiên ATC, VN-Index đóng cửa ở mức gần 1.880 điểm, tăng gần 19 điểm so với hôm qua. Chứng khoán đang ở vùng giá cao nhất một tháng.

Tuy nhiên, toàn sàn HoSE ghi nhận 181 cổ phiếu giảm, nhiều hơn so với 136 mã tăng. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường thấp, xuất hiện tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng".

Chỉ số chủ yếu tăng nhờ một cổ phiếu duy nhất - VIC của Vingroup. Mã chứng khoán này đóng góp tới 17,9 điểm cho VN-Index.

VIC đóng cửa tăng 6,9% lên 168.900 đồng một cổ phiếu, nhưng trong phiên nhiều thời điểm mã này đạt trần 169.000 đồng. Khớp lệnh ở giá trần chiếm hơn 36% tổng khối lượng giao dịch. Thanh khoản cổ phiếu Vingroup cũng đạt mức cao, trên 1.130 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn thị trường.

Thị giá của VIC cải thiện so với phiên giảm khá mạnh trước đó và khiến chỉ số chung điều chỉnh theo. Mã chứng khoán của Vingroup đang trở lại vùng giá kỷ lục, chỉ cách mức đỉnh cũ 179.000 đồng (tính theo giá đóng cửa) khoảng 5,6%.

Trong phiên chứng khoán cải thiện điểm số, thanh khoản lại đi lùi. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 31.700 tỷ đồng, giảm gần 6.500 tỷ. Tuy nhiên, đây là phiên thứ 3 liên tiếp, thanh khoản duy trì trên mức tỷ USD.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 3.147 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025. Tuy nhiên, lực bán tập trung mạnh ở VNM (hơn 2.128 tỷ đồng) và FPT (hơn 725 tỷ). Ngoài ra, một số mã cũng ghi nhận bị bán ròng trên trăm tỷ như VHM, GAS, MWG và SHB. Ngược lại, khối ngoại vẫn gom mạnh ở HPG, PNJ, VIC, BSR và GMD. Trong đó, cổ phiếu Hòa Phát được mua ròng gần 442 tỷ đồng.

Trong báo cáo trước phiên giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng trạng thái thị trường không quá tiêu cực khi dòng tiền vẫn duy trì sự linh hoạt và chủ động luân chuyển giữa các nhóm ngành. Độ rộng thị trường ở mức tương đối cân bằng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định, dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có câu chuyện và xu hướng riêng.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vào cuối phiên trước đưa ra khuyến nghị cần tiếp tục bám sát diễn biến thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể lựa chọn những mã vẫn có tín hiệu thu hút dòng tiền để giải ngân.

Tất Đạt