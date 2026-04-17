Cổ phiếu Thế Giới Di Động tăng trần

Trong phiên chứng khoán giảm gần 3 điểm chủ yếu do ảnh hưởng của nhóm trụ, cổ phiếu Thế Giới Di Động ngược dòng khi tăng trần "cứng" từ sáng.

Đồ thị VN-Index có phần lớn thời gian giữ trên tham chiếu trong phiên hôm nay. Sau khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa, thị trường vượt 1.846 điểm - mức cao nhất gần một tháng rưỡi qua. Tuy nhiên, áp lực bán chiếm hơn 40% toàn sàn HoSE, đẩy chỉ số chung về sát 1.815 điểm. Chứng khoán nhanh chóng phục hồi và biến động quanh vùng 1.820-1.830 điểm.

Sang buổi chiều, chỉ số chung tiếp tục giao dịch quanh vùng giá kể trên. Nhưng sau 14h, thị trường hạ độ cao, rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng". Ngoài ra, một số mã trụ cũng yếu dần, khiến chỉ số chung mất bệ đỡ. Chứng khoán bị nhuộm đỏ khi bước vào phiên ATC, dù số lượng cổ phiếu giữ sắc xanh vẫn nhiều hơn.

Chốt phiên, VN-Index giảm gần 3 điểm về hơn 1.817 điểm. Như vậy, chứng khoán đã dứt mạch tăng 5 phiên liên tiếp.

Toàn sàn có 178 cổ phiếu tăng giá, nhiều hơn số lượng 146 mã giảm. Điều này cho thấy áp lực bán không quá cao khi dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu hoặc nhóm mã có câu chuyện hấp dẫn.

Sàn HoSE vẫn ghi nhận 7 cổ phiếu tăng hết biên độ. MWG dẫn đầu nhóm cổ phiếu hỗ trợ nhiều nhất cho VN-Index. Từ gần 10h, cổ phiếu Thế Giới Di Động đã tăng trần, lên 86.900 đồng một đơn vị và giữ đến hết phiên. Thị giá MWG đang ở mức cao nhất khoảng một tháng rưỡi qua.

Tình trạng "trắng" bên bán được ghi nhận liên tục do các lệnh được đưa lên gần như được hấp thụ ngay lập tức. Thanh khoản cổ phiếu Thế Giới Di Động đạt hơn 1.290 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn thị trường. Gần 54% khớp lệnh đến từ bên mua chủ động.

Cùng với MWG, các cổ phiếu bán lẻ cũng có diễn biến tích cực, giúp chỉ số ngành này tăng mạnh nhất toàn thị trường. PNJ tăng 1,9%, DGW là 1,7% và FRT tích lũy 0,7%.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến giá cổ phiếu MWG phiên 17/4. Ảnh: Tất Đạt

Ba mã "họ Vin" gây áp lực lớn nhất cho chỉ số chung, gồm VHM góp hơn 6 điểm vào mức giảm, VIC hơn 2 điểm và VPL trên 1 điểm.

Cổ phiếu Vinhomes giảm 5,2% về 135.700 đồng. Thanh khoản mã này đứng đầu thị trường, đạt gần 1.296 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa khớp lệnh đến từ bên bán chủ động. Còn cổ phiếu Vingroup sụt 0,7% về 187.900 đồng với thanh khoản đạt hơn 1.294 tỷ đồng. Khác với VHM, gần 52% khớp lệnh VIC xuất phát từ bên mua chủ động.

Trong phiên chứng khoán giảm điểm vì nhóm trụ, thanh khoản sàn HoSE cũng đi lùi. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 23.400 tỷ đồng, sụt khoảng 4.500 tỷ so với hôm qua.

Khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 110 tỷ đồng, sau hai phiên bán ròng hàng nghìn tỷ trước đó. VIC là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với gần 315 tỷ đồng, theo sau là MWG với gần 195 tỷ.

Dù có sự điều chỉnh trong phiên, VN-Index tuần này vẫn tăng hơn 67 điểm, tương đương hơn 3,8%. Đây là tuần cải thiện điểm số thứ 4 liên tiếp của chứng khoán.

