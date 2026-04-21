Cổ phiếu Sacombank nhảy vọt khi ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử HĐQT

STB có thời điểm tăng trần lên 68.600 đồng khi ngân hàng này bổ sung nhiều tờ trình trước phiên họp cổ đông ngày mai, trong đó có bầu ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT.

Cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) duy trì sắc xanh suốt phiên sáng và bật lên giá trần sau giờ nghỉ trưa. Cổ phiếu biến động mạnh khi Sacombank bổ sung và điều chỉnh nhiều tờ trình sát thềm phiên họp cổ đông thường niên. Theo đó, ngân hàng dự kiến bầu Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng quản trị, đồng thời hủy tờ trình gia hạn đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030 như công bố cách đây nửa tháng.

Đà tăng cổ phiếu Sacombank thu hẹp sau phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, còn 5,5% và chốt phiên tại 67.700 đồng. Mã này dẫn đầu biên độ tăng trong nhóm ngân hàng, bỏ xa các mã đứng sau như LPB (2,3%), EIB (1,8%) và TCB (0,3%).

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, STB đóng góp 1,4 điểm cho VN-Index, nhờ đó giúp chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tránh phiên giảm sâu.

Ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: Sacombank

Ngược với Sacombank, phần đông cổ phiếu trụ trong nhóm ngân hàng đóng cửa dưới tham chiếu. VPB, SHB, TPB, VCB, ACB... đều giảm 0,8-1,8% và lần lượt góp mặt trong danh sách những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Sắc đỏ từ nhóm này lan ra diện rộng, nâng tổng số cổ phiếu giảm trên sàn TP HCM lên 227 mã, gấp đôi so với bên tăng. Rổ vốn hóa lớn có 21 mã chốt phiên dưới tham chiếu, trong khi cổ phiếu tăng chưa đến 10 mã.

VN-Index do đó giảm gần 4 điểm, xuống 1.833 điểm. VIC tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho thị trường khi tích lũy thêm 1,4%, lên 193.700 đồng. Mã này đóng góp cho chỉ số hơn 4 điểm.

Ở các ngành khác, sắc đỏ đều chiếm ưu thế. Nhóm bất động sản hôm nay chịu áp lực xả hàng mạnh nên đa số cổ phiếu giảm trên 1%, cá biệt DXG và DXS liên quan đến Tập đoàn Đất Xanh lần lượt mất 2% và 3%. Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Khang Điền, Nam Long, Hà Đô... đều mất 0,8-1,5% so với tham chiếu.

Diễn biến nhóm dầu khí cũng tương tự khi các mã đầu ngành như GAS, PLX, BSR, PVD cùng giảm điểm. PVT là đại diện hiếm hoi của nhóm này lội ngược dòng, tăng 2,6%.

Chỉ số giảm nhưng thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực về thanh khoản. Giá trị giao dịch hôm nay đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. HPG của Hòa Phát đứng đầu với gần 2.900 tỷ đồng, lớn hơn giá trị khớp lệnh ba cổ phiếu xếp sau (Sacombank, Novaland và Vinhomes) cộng lại.

Nhà đầu tư nước ngoài nối mạch xả hàng hai phiên liên tiếp, nhưng áp lực bán ròng suy yếu so với phiên trước. Nhóm này giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi rút ra 3.400 tỷ đồng.

Phương Đông