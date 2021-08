Cổ phiếu Moderna miệt mài tăng giá

Giá cổ phiếu của hãng vaccine Moderna tăng không ngừng trong gần hai năm, giới đầu tư đặt câu hỏi về triển vọng trong thời gian tới.

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của nhà sản xuất vaccine Moderna đã tăng 267%, thuộc top cổ phiếu sinh lời cao nhất trong S&P 500 năm nay. Trong nhóm chỉ số S&P 500, chỉ có vài cổ phiếu đạt dược mức tăng trưởng ba chữ số so với đầu năm.

Trước đại dịch, Moderna chưa có bất kỳ sản phẩm thương mại hoá nào. Nửa đầu năm nay, hãng báo cáo doanh thu vaccine Covid-19 khoảng 5,9 tỷ USD. Công ty cũng có thêm các thoả thuận nâng cao với mức doanh thu tối thiểu 12 tỷ USD trong năm tới.

Giá cổ phiếu của Moderna lập kỷ lục hơn 497 USD trong tháng 8 trước khi giảm về mức 383 USD chốt phiên 20/8. Vốn hoá của công ty từ mức 200 tỷ USD giảm về 150 tỷ USD, xếp trên các tập đoàn dược phẩm có tiếng khác như Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, cũng như chuỗi nhà thuốc bán lẻ CVS Health.

Cổ phiếu của Moderna trong hai năm. Nguồn:FactSet

Ít ai dự đoán được hãng dược phẩm 10 năm tuổi đạt mức vốn hoá trăm tỷ USD một cách nhanh chóng như vậy. Ngay cả vào cuối năm ngoái khi Moderna được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, nhiều người cũng khó tin cổ phiếu của hãng sẽ tiếp tục tăng vọt khi đã tăng 434% vào năm 2020.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Moderna vẫn tiếp tục tăng cao, một phần nhờ viễn cảnh nhu cầu vaccine Covid-19 sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới do các đợt tiêm tăng cường. Việc cổ phiếu Moderna được thêm vào chỉ số S&P 500 cũng thúc đẩy các quỹ tương hỗ và ETF theo dõi S&P 500 đưa cổ phiếu này vào danh mục đầu tư.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư lạc quan vào Moderna do thành công của hãng dựa trên công nghệ mRNA - công nghệ cũng được sử dụng trong vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech SE sản xuất. So với vaccine truyền thống, vaccine mRNA chế tạo nhanh và dễ hơn nhiều. Những người ủng hộ cũng cho biết ứng dụng của mRNA trong y học rất rộng rãi. Riêng Moderna đang có khoảng hai chục sản phẩm khác bao gồm vaccine phòng ung thư và vaccine Zika.

Một lọ vaccine Covid-19 của Moderna tại Quimper, Pháp, hôm 29/6. Ảnh:AFP.

P/E của cổ phiếu Moderna hôm 19/8 ở mức 47 trong khi P/E của nhóm chỉ số S&P 500 ở mức 21. Các nhà phân tích đánh giá có nhiều yếu tố khác cần xem xét khi dự đoán doanh số bán hàng và thu nhập trong tương lai của hãng. Các vaccine Covid-19 khác được tung ra thị trường, bao gồm Novavax cũng tạo ra sự cạnh tranh về giá với Moderna trong những năm tới.

Tần suất và đối tượng cần tiêm nhắc lại trong những năm tới vẫn còn là câu hỏi. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào đầu tháng này cho phép tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba của Pfizer hoặc Moderna cho một số người bị suy giảm miễn dịch.

Chính quyền Biden gần đây kêu gọi tiêm mũi thứ ba cho những người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ từ 18 tuổi trở lên đã nhận được một trong hai loại vaccine này. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bắt đầu tiêm bổ sung liều thứ ba sau khi FDA cho phép. Cơ quan này đang tiến hành một cuộc đánh giá độc lập.

Các ước tính từ Visible Alpha cho thấy các nhà phân tích dự kiến doanh thu từ vaccine Covid-19 của Moderna sẽ giảm đáng kể từ năm 2023 khi việc tiêm chủng đã được bao phủ và nhu cầu tiêm nhắc lại có thể giảm dần. Không chỉ phụ thuộc vào biến số Covid-19, triển vọng của cổ phiếu Moderna cần được đánh giá vào các sản phẩm khác mà hãng đã và đang phát triển.

Tường An (theo WSJ)