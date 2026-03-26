Cổ phiếu bluechip khiến chứng khoán giảm điểm trở lại

Nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu là Vinhomes, tạo áp lực khiến chứng khoán bị nhuộm đỏ trở lại, VN-Index sụt gần 14 điểm.

Trừ những phút thực hiện lệnh ATO, chứng khoán đi dưới tham chiếu cả ngày. Chỉ sau 30 phút đầu, chỉ số VN-Index đã mất mốc 1.650 điểm, rồi tiếp tục rơi xuống dưới 1.640 điểm vào khoảng 10h. Thị trường sau đó cải thiện nhưng không thể lấy lại mốc 1.650 điểm.

Đầu giờ chiều, chỉ số chung giảm thêm, có lúc dưới tham chiếu gần 24 điểm. Từ sau 14h, chứng khoán gần như đi ngang khi chỉ biến động nhẹ. VN-Index đóng cửa ở gần 1.645 điểm, sụt gần 14 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 207 cổ phiếu giảm, nhiều gần gấp đôi số lượng mã tăng. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận cao trên thị trường.

Tuy nhiên, nhóm bluechip vẫn dẫn dắt áp lực bán. Đồ thị VN30-Index gần như trùng khớp với chỉ số chung. Rổ này có tới 25 mã mất giá. Trong nhóm 10 cổ phiếu tác động xấu nhất tới thị trường, có 8 đại diện thuộc VN30.

Trong đó, VHM dẫn đầu khi góp gần 3 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Cổ phiếu Vinhomes hôm nay giảm 3% về 101.100 đồng một đơn vị. Thanh khoản đạt gần 280 tỷ đồng, mức khá thấp nhưng có đến hơn một nửa khớp lệnh đến từ bên bán chủ động. Ngoài ra, thị trường còn chịu sức ép của GAS, FPT, TCB, BID hay VCB.

Ở chiều ngược lại, VIC trở thành bệ đỡ chính giúp VN-Index giảm không quá sâu. Cổ phiếu Vingroup tăng 1% lên 130.000 đồng với thanh khoản hơn 313 tỷ đồng. Mã này góp hơn 2 điểm cho chỉ số chung.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận 4 cổ phiếu tăng trần. Nổi bật nhất là DCM của Đạm Cà Mau với thanh khoản hơn 374 tỷ đồng và VTP của Viettel Post với hơn 80 tỷ đồng cổ phiếu được sang tay.

Trong phiên chứng khoán giảm điểm trở lại, thanh khoản sàn HoSE cũng diễn biến cùng chiều. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 21.700 tỷ đồng, sụt hơn 900 tỷ so với hôm qua. Thanh khoản duy trì dưới mức tỷ USD ba phiên liên tiếp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế.

Chuỗi bán ròng của khối ngoại đã kéo dài tới phiên thứ 11. Hôm nay họ bán ròng khoảng 746 tỷ đồng. Lực xả hàng tập trung ở quỹ FUEVFVND, FPT và VCB. Ngược lại, MWG là cổ phiếu duy nhất ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên trăm tỷ.

Trong báo cáo trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng đà tăng ở hai phiên trước chủ yếu mang tính phục hồi sau nhịp giảm sâu. Dù xung lực đã tốt hơn, vẫn chưa đủ để xác nhận một xu hướng đảo chiều rõ ràng.

"Thị trường vẫn cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lượng cung kẹt hàng trước đó để hình thành nền giá vững chắc", nhóm phân tích nhận định.

Tất Đạt