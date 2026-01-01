Cổ phiếu Berkshire tăng 61.000 lần khi Warren Buffett làm CEO

Cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm nhẹ trong ngày cuối huyền thoại đầu tư Warren Buffett làm CEO, nhưng vẫn tăng 61.000 lần trong 60 năm qua.

Từ đầu năm 2026, Warren Buffett sẽ rời chức CEO Berkshire, chuyển giao lại cho Phó chủ tịch Greg Abel. Trong phiên cuối năm, giá cổ phiếu hạng A của Berkshire giảm 600 USD, tương đương 0,1%, về 754.800 USD. Cổ phiếu hạng B giảm 0,2% về 502 USD.

Dù vậy, các nhà đầu tư nắm cổ phiếu Berkshire từ năm 1965 - năm Buffett tiếp quản công ty này - vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ. Cổ phiếu này đã tăng giá 6,100,000%. Mức tăng này vượt xa 46.000% của chỉ số S&P 500.

Riêng năm 2025, cổ phiếu hạng A của Berkshire tăng hơn 11%. Cổ phiếu Berkshire ít khi ghi nhận năm giảm giá, dù Buffett vẫn gặp khó trong việc tìm các thương vụ mua lại. Đến cuối tháng 9 năm ngoái, Berkshire nắm giữ 381,7 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Vốn hóa tập đoàn này hiện là 1.080 tỷ USD.

CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett tại ĐHCĐ năm 2019. Ảnh: AFP

Các số liệu kinh doanh của Berkshire quý III đều khả quan. Lợi nhuận hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 13,49 tỷ USD. Danh mục cổ phiếu có giá trị 283,2 tỷ USD tính đến ngày 30/9, đã bao gồm các khoản đầu tư vào Apple và American Express.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng, gồm lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu, tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Dù vậy, Buffett không mấy quan tâm đến lợi nhuận ròng. Ông cho rằng con số này gồm biến động từ giá cổ phiếu mà Berkshire không bán, vì thế "không hữu ích" để đánh giá tình hình doanh nghiệp.

Berkshire hiện sở hữu gần 200 công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng, năng lượng, hóa chất, công nghiệp. Các thương hiệu tiêu dùng quen thuộc là Dairy Queen, Fruit of the Loom và See’s Candies. Từ khi chi 32,1 tỷ USD mua Precision Castparts năm 2016, tập đoàn này chưa thực hiện thương vụ M&A nào có quy mô lớn.

Abel năm nay 64 tuổi, gia nhập Berkshire năm 2000 khi công ty mua lại MidAmerican Energy - hiện có tên Berkshire Hathaway Energy. Ông giữ vị trí phó chủ tịch phụ trách các mảng kinh doanh phi bảo hiểm của Berkshire từ năm 2018.

Trong khi đó, Warren Buffett năm nay đã 96 tuổi. Dù rời chức CEO, ông sẽ vẫn là Chủ tịch Berkshire. Tỷ phú dự định đến văn phòng mỗi ngày để hỗ trợ Abel. Văn phòng cách nơi ở của ông 3,2km.

Hà Thu (theo Reuters)