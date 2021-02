Có nên yêu người từng đi tù

Anh là bạn thân từ nhỏ của anh họ tôi, gia đình anh họ biết rất rõ về anh.

Anh hiền, thật thà, chí thú làm ăn, lo cho cả gia đình, cũng không quen ai trước đó. Hôm tôi gặp anh lần đầu là cách đây 2 năm, vào dịp Tết ở nhà anh họ. Anh thấy mến tôi nên xin số điện thoại định liên lạc, rồi do công việc anh trục trặc nên im luôn. Thời gian đó, do sự cố công việc nên anh bị kết án 2 năm tù. Đến dịp tết vừa rồi anh được trả tự do. Vô tình tôi lại gặp anh tại nhà anh họ, anh vẫn còn nhớ tôi là ai. Sau đó anh có ngỏ ý qua nhà tôi chúc Tết, xin phép mẹ tôi cho anh làm quen.

Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, tôi cảm thấy anh rất chân thành. Anh nói sau lần vấp ngã vừa rồi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi có nói chuyện với anh nhưng đôi khi lại nghĩ về quá khứ nên thấy không thoải mái lắm. Gia đình vẫn rất ủng hộ chúng tôi, dì tôi (mẹ của anh họ) đã biết anh từ nhỏ nên hiểu rất rõ anh rất hiền, thật thà. Tôi băn khoăn việc anh từng đi tù, biết ai cũng có lúc sai lầm nhưng vẫn hay nghĩ về chuyện này. Không biết có nên tiếp tục quen anh không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Loan

