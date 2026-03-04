Có nên xa vợ con để ra nước ngoài làm việc khi có hai tỷ đồng tiết kiệm?

Tôi biết xa nhau sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nhưng vì cuộc sống nên muốn thay đổi vài năm xem sao, như hiện tại không thấy khá nổi.

Tôi là nam, 33 tuổi, có gia đình nhỏ với hai bé, bé gái 7 tuổi và bé trai 5 tuổi. Tôi từng là một kĩ sư mỏ nhưng bỏ nghề 8 năm, đang làm kiểm soát xuất hàng tại công ty Việt với thu nhập 11-16 triệu đồng tùy tháng. Vợ tôi cùng tuổi, làm nhân viên y tế, thu nhập 13-14 triệu đồng. Chúng tôi có một khoản tiền mặt 1,4 tỷ đồng và 4 cây vàng. Cả nhà 4 người chi tiêu bằng tiền cho vay lãi của số tiền tiết kiệm, lương hai vợ chồng để ra không dùng đến.

Chúng tôi chưa có đất riêng và chưa có nhà, đang sống riêng trong ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi. Nếu xây nhà thì cạn vốn, mua đất sẽ không có tiền xây nhà, do đó tôi bàn với vợ là đi nước ngoài để gia tăng thu nhập, vài năm sau có dôi vốn thì xây nhà. Vợ tôi cũng ngậm ngùi đồng ý. Tôi biết xa nhau sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nhưng vì cuộc sống nên muốn thay đổi vài năm xem sao, chứ như hiện tại không thấy khá nổi. Nhìn hàng xóm, bạn bè mua đất, xây nhà, mua xe mà tôi thấy mình thật vô năng. Rất mong mọi người từng lao động xứ người cho tôi lời khuyên trong thời điểm hiện tại. Chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa