Có nên tiêm filler trẻ hóa vùng mắt không?

Tôi năm nay 35 tuổi, vùng mắt có quầng thâm và rãnh lệ rõ nên đang cân nhắc tiêm filler trẻ hóa vùng mắt. Phương pháp này có an toàn và phù hợp không? (Thu Vân, Quảng Ninh)

Trả lời:

Tiêm trẻ hóa vùng mắt là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật nhằm cải thiện các dấu hiệu lão hóa quanh mắt như quầng thâm, rãnh lệ sâu, bọng mắt nhẹ, nếp nhăn và tình trạng hõm vùng mắt. Phương pháp này thường sử dụng các chất làm đầy (filler), phổ biến nhất là axit hyaluronic (HA) hoặc các chế phẩm sinh học khác được tiêm vào những vị trí xác định quanh vùng mắt để bổ sung thể tích mô mềm bị thiếu hụt, làm đầy rãnh, cải thiện chất lượng da và giúp vùng mắt trông tươi sáng, trẻ trung hơn.

Tuy nhiên, vùng mắt có cấu trúc giải phẫu phức tạp, da mỏng, lớp mỡ dưới da ít, nhiều mạch máu và thần kinh quan trọng. Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật, tiêm filler tiềm ẩn nguy cơ biến chứng như sưng nề kéo dài, vón cục, lộ hoặc lệch filler, nghiêm trọng hơn là tắc mạch máu, có thể gây hoại tử da hoặc ảnh hưởng thị lực. Vì vậy, bạn nên tiêm trẻ hóa vùng mắt sau khi có khám trực tiếp và đánh giá kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc thẩm mỹ, thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, đảm bảo quy trình vô khuẩn và khả năng xử trí biến chứng khi cần thiết.

Bác sĩ đang thực hiện tiêm filler vùng mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Không phải mọi trường hợp lão hóa vùng mắt đều phù hợp với tiêm filler. Phương pháp này thường phù hợp hơn với những người có rãnh lệ hoặc hõm mắt do thiếu thể tích, da vùng dưới mắt còn độ đàn hồi tương đối tốt và không có bọng mỡ mi dưới lớn. Trường hợp bọng mỡ mắt rõ, da chùng nhiều hoặc quầng thâm chủ yếu do tăng sắc tố, tiêm filler có thể kém hiệu quả hoặc làm tình trạng nặng hơn. Hiệu quả của filler thường chỉ duy trì khoảng 6-12 tháng, sau đó cần tiêm nhắc lại nếu muốn duy trì kết quả.

Trẻ hóa vùng mắt có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy mức độ lão hóa, nguyên nhân và tình trạng da của từng người. Với các dấu hiệu lão hóa nhẹ như quầng thâm, nếp nhăn nông hoặc khô da, bạn có thể ưu tiên các phương pháp không xâm lấn như chăm sóc da chuyên sâu, sử dụng kem dưỡng mắt chứa các hoạt chất như retinol nồng độ phù hợp, vitamin C, peptide, caffeine hoặc axit hyaluronic, kết hợp liệu trình công nghệ cao như laser, RF, HIFU hoặc IPL để cải thiện sắc da, tăng sinh collagen và làm săn chắc vùng mắt. Với trường hợp rãnh lệ sâu, hõm mắt do thiếu thể tích, tiêm filler có thể được cân nhắc nếu bác sĩ chuyên khoa sẽ khám và chỉ định phù hợp. Với bọng mỡ lớn, da chùng nhiều, phẫu thuật tạo hình mí hoặc lấy mỡ mí có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn.

Bên cạnh các can thiệp y khoa, bạn cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh dụi mắt, bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi ánh nắng bằng kính râm và kem chống nắng phù hợp. Dưỡng ẩm đều đặn cho vùng mắt, kết hợp massage nhẹ nhàng để cải thiện tuần hoàn máu, giảm quầng thâm và bọng mắt. Ăn lành mạnh, đủ nước, hạn chế rượu bia và thuốc lá cũng góp phần làm chậm lão hóa vùng mắt.

BS.CKI Dương Quốc Trung,

Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh